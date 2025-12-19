Meepraten op FCUpdate: samen bouwen aan een betere community

Is Feyenoord beter dan Ajax? Moet Arne Slot blijven zitten? Ging Mohamed Salah te ver met zijn kritiek?

Voetbal roept emoties op. Dat is altijd zo geweest en dat zal nooit veranderen. Juist daarom is FCUpdate niet alleen een plek om nieuws te lezen, maar ook om mee te praten. Om meningen te delen, analyses te maken, frustraties te uiten en het gesprek aan te gaan.

Die community is voor ons van grote waarde. Reacties onder artikelen geven kleur aan het nieuws, laten zien wat er leeft en zorgen ervoor dat FCUpdate meer is dan eenrichtingsverkeer. Daarom investeren we de afgelopen tijd nadrukkelijk in het verbeteren van die community, met als doel: een plek waar je graag komt, graag leest én graag reageert.

Samen vooruit: meer mogelijkheden, meer regie

De afgelopen periode hebben we achter de schermen hard gewerkt aan concrete verbeteringen. Daarbij nemen wij meer verantwoordelijkheid, maar geven we gebruikers ook meer regie over hun eigen ervaring. Niet alles is in één dag opgelost; dit is een proces waarin we blijven luisteren, bijsturen en verbeteren.

Onze uitgangspunten daarbij zijn helder: oplossingen moeten wenselijk zijn, maar ook realistisch, technisch haalbaar en toekomstbestendig.

Erkende Gebruikers

Een belangrijke stap is de introductie van Erkende Gebruikers. Dit zijn leden van de FCUpdate-community die ervoor hebben gekozen hun identiteit intern te laten verifiëren. Deze verificatie is uitsluitend zichtbaar voor FCUpdate en wordt gecombineerd met een lage toxiciteitsscore op basis van interacties.

Die toxiciteitsscore wordt bepaald door een algoritme, dat bijvoorbeeld herkent of een reactie inhoudelijk sterk is, of juist scheldwoorden bevat of spam-achtig overkomt.

Erkende Gebruikers:

• zijn herkenbaar aan een speciaal icoon naast hun naam,

• dragen actief bij aan de toon en kwaliteit van discussies,

• helpen mee om de community sportief en inhoudelijk te houden.

User Levels: groeien met de community

Daarnaast introduceren we User Levels. Iedere nieuwe gebruiker start op Level 0. Door actief, positief en respectvol bij te dragen kun je automatisch doorgroeien tot Level 8.

Hogere levels leveren voordelen op, zoals:

• meer zichtbaarheid binnen topics (hogere relevantie),

• toegang tot exclusieve discussies en community-functies,

• een hogere status,

• en in de toekomst nog meer mogelijkheden.

Zo belonen we gebruikers die constructief bijdragen aan de sfeer en de kwaliteit van FCUpdate.

Indien nodig kunnen userlevels handmatig worden aangepast. Merken we bijvoorbeeld dat iemand weliswaar netjes schrijft, maar structureel provoceert? Dan behouden we ons het recht voor om het level naar beneden bij te stellen.

Gebruikers kunnen bovendien zelf kiezen of ze reacties van iedereen willen zien, of alleen van gebruikers met een bepaald niveau. Op die manier kun je zelf reacties van lage levels uitfilteren en je eigen leeservaring bepalen.

Binnenkort: de nieuwe FCUpdate-app

Ook op technisch vlak zetten we stappen. We leggen momenteel de laatste hand aan de ultieme FCUpdate-app: een uitgebreide voetbal-app waarin nieuws, statistieken, video’s en de community samenkomen.

De community krijgt daarin een prominente plek, met onder meer:

• notificaties wanneer iemand op jouw reactie reageert,

• een verbeterde gebruikerservaring voor discussies,

• een optie om specifieke gebruikers te ‘muten’, zodat je zelf kiest wiens reacties je ziet.

Deze functies rollen we binnenkort ook uit op de website.

Nieuwe moderator: Klantenservice

FCUpdate is daarnaast blij met de aanstelling van een nieuwe moderator. De gebruiker Klantenservice (Gino) heeft een lange staat van dienst van genuanceerde, respectvolle bijdrages aan discussies. Daarom vertrouwen we hem de taak van modereren toe. Dit doet hij op vrijwillige basis, voor de community. Voor velen zal Gino een bekend gezicht zijn.

“Mijn naam is Gino en ik zal de taak van moderator op mij nemen. De mogelijkheid tot reageren onder een artikel, biedt een mooie kan om met elkaar in gesprek te gaan over het voetbal en de zaken daar omheen. Ik ben mij ervan bewust dat het niet altijd goed gaat in de reacties en gebruikers hier last van kunnen hebben. Dit probleem kan bij anderen liggen door geplaatste reacties, maar ik denk dat de lezer van een reactie hier ook een aandeel in heeft. Want hoe gaan we om met een reactie waarin een mening staat die anders is dan die van mijzelf?

Ik denk dat we allereerst niet moeten vergeten dat een mening geen feit is, maar slechts de gedachte van iemand over een bepaald onderwerp. Verschillende mensen kunnen verschillende gedachtes hebben over hetzelfde onderwerp. Supermooi om hierover met elkaar in gesprek te gaan door te reageren op een reactie, maar vergeet niet dat jullie niet dezelfde gedachtes hoeven te hebben. Je hoeft elkaar ook niet over te halen dat jouw mening beter is. Je kunt al een mooi gesprek hebben door alleen je mening te delen, zonder een ander te willen overhalen. Soms mag de conclusie van een gesprek dan ook zijn: wij denken anders over dit onderwerp, en dat is prima. Bedankt voor het gesprek en een fijne dag verder.

Wat wel belangrijk is om te onthouden, is hoe je jouw mening formuleert en dat je aangeeft waarom je er zo over denkt. Verander opmerkingen als ‘dat is een slechte speler, een slechte trainer of een slechte club’, eens in een reactie die je begint met ‘ik vind ….., omdat ….’. Op deze manier klinkt het direct al meer als een mening en biedt het de opening tot een mooi gesprek. Daarnaast kun je zelf soms ook denken: ik ben het niets eens met deze mening, en dat is prima. Ik laat deze reactie voor wat het is en reageer niet. Dat de mogelijkheid tot reageren er is, betekent niet dat dit ook altijd moet. De website biedt daarnaast meerdere mogelijkheden om bepaalde reacties en gebruikers niet zien. Gebruik deze mogelijkheden dan ook wanneer dit nodig is.

Wanneer een reactie voor jouw gevoel dan toch echt te ver gaat, rapporteer deze reactie dan ook i.p.v. olie op het vuur te gooien. Wij zullen hier vervolgens naar kijken. Laten we onenigheden en clubrivaliteit opzijzetten en samen de liefde voor dit mooie spel delen!”

Heb jij ook interesse om aan de slag te gaan als moderator?

Stuur je motivatie naar [email protected] en bouw mee aan een sterke, sportieve community!

Waar we eerlijk over moeten zijn

Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn. De afgelopen maanden is het in de reacties onder artikelen regelmatig ontspoord. Bezoekers vielen elkaar persoonlijk aan en er kwam kritiek op ons als platform, omdat we te weinig en te laat ingrepen. Die signalen zijn gehoord.

Daarom hebben we de afgelopen tijd intensief gekeken naar feedback, gesprekken gevoerd achter de schermen en gezocht naar oplossingen die daadwerkelijk werken.

Modereren is geen exacte wetenschap

Iedereen kijkt anders naar reageren. De één trekt meteen de vergelijking met Noord-Korea als je een provocerende reactie weghaalt. De ander wil de teugels juist flink aantrekken. Je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Daar zijn ook de grootste mediabedrijven ter wereld achter.

De sfeer op veel sociale media is allesbehalve sociaal, en dat wordt het ook nooit meer. Er is simpelweg te veel haat en nijd op het internet, de teentjes worden steeds langer en het woord ‘nuance’ komt niet bij iedereen voor in het woordenboek.

Daar komt bij dat er gebruikers zijn die er bijna een sport van maken om precies op de rand van het betamelijke te balanceren. Niet schelden, niet expliciet overtreden, maar wel bewust provoceren. Dat gedrag is lastig te vangen in simpele regels, terwijl het bij anderen wél onder de huid kan kruipen.

Juist daarom geloven wij niet in snelle, ogenschijnlijk simpele oplossingen.

Waarom we zelden IP-bans gebruiken

Een veelgehoorde suggestie is het uitdelen van IP-bans. In de praktijk is dat echter geen werkbare oplossing.

• Meerdere mensen kunnen hetzelfde IP-adres delen, bijvoorbeeld op kantoren, scholen of huishoudens.

• Met een IP-ban ontzeg je mogelijk onschuldige gebruikers de toegang.

• Daarnaast is het tegenwoordig eenvoudig om met wisselende IP-adressen te reageren.

Kortom: het klinkt daadkrachtig, maar het werkt anno 2025 niet structureel. Daarom zijn IP-bans alleen bij hoge uitzondering uitgedeeld.

Sancties en handhaving

Inmiddels zijn er meer mogelijkheden om sancties uit te delen. Voorheen was er eigenlijk slechts één tool: een account blokkeren. Daarna kon een gebruiker eenvoudig een nieuw account aanmaken.

Nu hebben we een duidelijk overzicht van alle nieuwe accounts, bijbehorende reacties en eerdere gebruikersnamen. Daardoor is het makkelijker om patronen te herkennen en gerichter op te treden.

We kunnen sancties uitdelen van twee dagen, een week, een maand of permanent. De zwaarte van de sanctie hangt af van de context: de ernst van de overtreding en eventuele recidive. De moderator behoudt zich het recht voor om hierin een afweging te maken.

Verwacht geen vaste rekensommen waarbij scheldwoord X altijd leidt tot ban Y. Context is doorslaggevend, en dat oordeel heb je te accepteren.

Ook kunnen gebruikers reacties rapporteren, waarna wij ernaar kijken.

Onze huisregels: sportief en respectvol

We willen dat discussies leuk blijven om te volgen én om aan deel te nemen. Daarom hanteren we duidelijke huisregels. FCUpdate is een plek waar:

• inhoudelijke bijdragen worden gewaardeerd,

• sportiviteit vooropstaat,

• respect de standaard is.

Reageren gebeurt altijd onder een zelfgekozen gebruikersnaam, zodat iedereen vrijuit kan deelnemen binnen duidelijke kaders.

Samen verantwoordelijk

Met deze stappen laten we zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen, maar ook verwachten dat gebruikers die deels zelf dragen. Modereren gebeurt niet alleen “van bovenaf”. Het is ook een kwestie van keuzes maken: wat lees je, waar reageer je op en wanneer laat je iets liggen?

Niet alles kan tegelijk, niet alles kan technisch, en niet iedereen zal tevreden zijn. Maar de richting is duidelijk: een gezondere, sportievere en prettigere community.

Feedback? Laat van je horen!

Ben je enthousiast? Heb je ideeën, wensen of feedback waarmee we de community nóg beter kunnen maken?

Laat het weten in dit topic. Samen maken we FCUpdate niet alleen een plek om nieuws te lezen, maar ook dé plek om mee te praten over alles wat voetbal zo prachtig maakt.