Ajax heeft spijt van de wijze waarop de zoektocht naar een nieuwe trainer is vormgegeven, toen Francesco Farioli opstapte. Volgens clubwatcher Johan Inan had de club achteraf ook nadrukkelijker naar buitenlandse kandidaten willen kijken. Mogelijk gaat dat nu wel gebeuren, na het ontslag van John Heitinga.

Ajax heeft nog geen permanente opvolger van de ontslagen Heitinga aangesteld. In de AD Voetbalpodcast ziet Inan qua Nederlandse kandidaten momenteel alleen Dick Schreuder, de hoofdtrainer van NEC. “Hij heeft niet de grootste clubs gehad. Bij Ajax draait het om twee dingen: vermaak en winnen. Voor beide valt wat te zeggen bij Schreuder. Ze (NEC, red.) staan op de vierde plek met zeer vermakelijk voetbal.” Bovendien ziet Schreuder een stap naar Ajax wel zitten.

"Ik wil hem niet de beste kandidaat voor Ajax noemen, maar er zijn niet zoveel goede Nederlandse trainers beschikbaar op dit moment", vervolgt Inan, die beseft dat Ajax wellicht over de grens gaat kijken. "Ik weet ook dat ze daar binnen de directie van Ajax spijt hebben. Dat ze nadat Farioli opstapte de vijver hebben beperkt tot de Nederlandse en dat ze niet over de grens zijn gaan kijken. Dat is wel wat clubs moeten doen of waar ze in ieder geval voor open moeten staan."

Voorlopig blijft interim-trainer Fred Grim echter aan het roer staan bij Ajax. De club heeft duidelijk gemaakt eerst een technisch directeur te willen vinden, aangezien Alex Kroes zijn positie ter beschikking heeft gesteld. Pas daarna wordt het trainersvraagstuk behandeld. Woensdag wist ESPN-verslaggever Cristian Willaert te melden dat Grim het seizoen afmaakt bij Ajax, al kon de trainer dat zelf niet bevestigen.