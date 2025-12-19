Live voetbal

Remko Pasveer (42) ziet 'reële kans' om na dit seizoen te stoppen

Remko Pasveer
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
19 december 2025, 05:55

Remko Pasveer lijkt bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer, zo laat hij weten tegenover AjaxLife. De 42-jarige doelman verloor onder Fred Grim zijn basisplaats aan Vítězslav Jaroš en ziet een ‘reële kans’ om zijn carrière komende zomer te beëindigen.

Pasveer startte het seizoen onder John Heitinga als tweede keus, achter Jaroš. Omdat de Amsterdammers veel kansen weggaven en defensief enorm onstabiel oogden, draaide de inmiddels ontslagen oefenmeester zijn besluit weer om. Dat pakte niet succesvol uit: Pasveer kende een aantal ongelukkige optredens, waaronder tegen Excelsior (1-2).

Artikel gaat verder onder video

Onder interim-trainer Grim moet Pasveer weer genoegen nemen met een plek op de bank. Het contract van de 42-jarige keeper loopt aankomende zomer af en AjaxLife vroeg de doelman naar zijn toekomstplannen. “Eigenlijk wil ik nooit stoppen, want ik vind het spelletje gewoon te leuk. Maar ik realiseer me dat mijn carrière als topvoetballer een keer stopt en dat de kans reëel is dat dat komende zomer is. Als dat zo is, heb ik daar vrede mee”, is Pasveer eerlijk.

De doelman stond afgelopen woensdag stil bij een bijzondere mijlpaal. In het gewonnen bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7) stond Pasveer voor de honderdste keer onder de lat bij Ajax. Hoewel de keeper niet veel te doen had, waren fans kritisch op zijn optreden. Met name bij de 1-5 vonden zij dat Pasveer er niet goed uitzag.

➡️ Meer nieuws over Pasveer

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Francesco Farioli

Pasveer eerlijk over Farioli: ‘Zijn trainingen waren echt saai’

  • Gisteren, 13:22
  • Gisteren, 13:22
Thomas Vermaelen Ajax

Thomas Vermaelen zag functie bij Jong Ajax niet zitten: 'Moeilijk om weer te verhuizen'

  • Gisteren, 11:44
  • Gisteren, 11:44
Branco van den Boomen

Branco van den Boomen wil niet speechen na rentree bij Ajax: 'Er kwam weinig uit'

  • Gisteren, 10:14
  • Gisteren, 10:14
4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
411 Reacties
32 Dagen lid
1.050 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij verdient zeer zeker respect, maar ik vind wel dat het na dit seizoen klaar moet zijn.

Neesje
1.671 Reacties
1.179 Dagen lid
8.801 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mee eens .

Neutraal
Erkende gebruiker! Meer info
120 Reacties
1.179 Dagen lid
427 Likes
Neutraal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

OK, hij heeft een wat mindere wedstrijd gespeeld, maar, hoeveel wedstrijden is hij bepalend (winnend) geweest??

Neesje
1.671 Reacties
1.179 Dagen lid
8.801 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ontelbaar hij verdient meer respect .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
411 Reacties
32 Dagen lid
1.050 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij verdient zeer zeker respect, maar ik vind wel dat het na dit seizoen klaar moet zijn.

Neesje
1.671 Reacties
1.179 Dagen lid
8.801 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mee eens .

Neutraal
Erkende gebruiker! Meer info
120 Reacties
1.179 Dagen lid
427 Likes
Neutraal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

OK, hij heeft een wat mindere wedstrijd gespeeld, maar, hoeveel wedstrijden is hij bepalend (winnend) geweest??

Neesje
1.671 Reacties
1.179 Dagen lid
8.801 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ontelbaar hij verdient meer respect .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Remko Pasveer

Remko Pasveer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 42 jaar (8 nov. 1983)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
0
2024/2025
Ajax
24
0
2023/2024
Ajax
0
0
2022/2023
Ajax
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel