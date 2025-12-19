Remko Pasveer lijkt bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer, zo laat hij weten tegenover AjaxLife. De 42-jarige doelman verloor onder Fred Grim zijn basisplaats aan Vítězslav Jaroš en ziet een ‘reële kans’ om zijn carrière komende zomer te beëindigen.
Pasveer startte het seizoen onder John Heitinga als tweede keus, achter Jaroš. Omdat de Amsterdammers veel kansen weggaven en defensief enorm onstabiel oogden, draaide de inmiddels ontslagen oefenmeester zijn besluit weer om. Dat pakte niet succesvol uit: Pasveer kende een aantal ongelukkige optredens, waaronder tegen Excelsior (1-2).
Onder interim-trainer Grim moet Pasveer weer genoegen nemen met een plek op de bank. Het contract van de 42-jarige keeper loopt aankomende zomer af en AjaxLife vroeg de doelman naar zijn toekomstplannen. “Eigenlijk wil ik nooit stoppen, want ik vind het spelletje gewoon te leuk. Maar ik realiseer me dat mijn carrière als topvoetballer een keer stopt en dat de kans reëel is dat dat komende zomer is. Als dat zo is, heb ik daar vrede mee”, is Pasveer eerlijk.
De doelman stond afgelopen woensdag stil bij een bijzondere mijlpaal. In het gewonnen bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7) stond Pasveer voor de honderdste keer onder de lat bij Ajax. Hoewel de keeper niet veel te doen had, waren fans kritisch op zijn optreden. Met name bij de 1-5 vonden zij dat Pasveer er niet goed uitzag.
OK, hij heeft een wat mindere wedstrijd gespeeld, maar, hoeveel wedstrijden is hij bepalend (winnend) geweest??
