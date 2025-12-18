heeft woensdagavond geweigerd om een speech te houden in de kleedkamer van Ajax vanwege zijn rentree. Dat onthult Ajax-trainer Fred Grim na afloop van de wedstrijd tegen Excelsior Maassluis.

De Amsterdamse club rekende woensdagavond met klinkende cijfers af met de club uit de Tweede Divisie. In Rotterdam, waar de wedstrijd vanwege veiligheidsredenen op Het Kasteel werd gespeeld, versloeg Ajax de amateurs van Excelsior Maassluis met 2-7.

In die wedstrijd maakte Branco van den Boomen na zwaar blessureleed zijn rentree. De middenvelder heeft maandenlang aan de kant gestaan, maar bekroonde zijn rentree woensdagavond bijna met een doelpunt. Hij zag zijn hard ingeschoten vrije trap ternauwernood gekeerd worden door de goalie van de thuisploeg.

Na afloop van de wedstrijd heeft men bij Ajax geprobeerd om Van den Boomen in de kleedkamer een praatje te laten houden vanwege zijn rentree, zo geeft trainer Grim na afloop aan voor de camera van Soccernews: "We hebben het bij Branco geprobeerd, maar er kwam niet veel uit."

Wie wel een praatje hield in de kleedkamer, was een debutant: "Abdellah Ouazane heeft wel wat gezegd. Het was zijn debuut", zegt Grim. Ouazane kwam woensdagavond na 64 minuten spelen in de ploeg voor Youri Regeer.