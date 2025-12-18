Live voetbal

Branco van den Boomen wil niet speechen na rentree bij Ajax: 'Er kwam weinig uit'

Branco van den Boomen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
18 december 2025, 10:14

Branco van den Boomen heeft woensdagavond geweigerd om een speech te houden in de kleedkamer van Ajax vanwege zijn rentree. Dat onthult Ajax-trainer Fred Grim na afloop van de wedstrijd tegen Excelsior Maassluis.

De Amsterdamse club rekende woensdagavond met klinkende cijfers af met de club uit de Tweede Divisie. In Rotterdam, waar de wedstrijd vanwege veiligheidsredenen op Het Kasteel werd gespeeld, versloeg Ajax de amateurs van Excelsior Maassluis met 2-7.

Artikel gaat verder onder video

In die wedstrijd maakte Branco van den Boomen na zwaar blessureleed zijn rentree. De middenvelder heeft maandenlang aan de kant gestaan, maar bekroonde zijn rentree woensdagavond bijna met een doelpunt. Hij zag zijn hard ingeschoten vrije trap ternauwernood gekeerd worden door de goalie van de thuisploeg.

Na afloop van de wedstrijd heeft men bij Ajax geprobeerd om Van den Boomen in de kleedkamer een praatje te laten houden vanwege zijn rentree, zo geeft trainer Grim na afloop aan voor de camera van Soccernews: "We hebben het bij Branco geprobeerd, maar er kwam niet veel uit."

Wie wel een praatje hield in de kleedkamer, was een debutant: "Abdellah Ouazane heeft wel wat gezegd. Het was zijn debuut", zegt Grim. Ouazane kwam woensdagavond na 64 minuten spelen in de ploeg voor Youri Regeer.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rayane Bounida, Raúl Moro en Don-Angelo Konadu juichen na een treffer

Ajax na doelpuntenfestijn naar achtste finale KNVB Beker, Bounida betrokken bij vijf goals

  • Gisteren, 20:36
  • Gisteren, 20:36
FC Barcelona-keeper Marc-André Ter Stegen

Ajax toont interesse in Marc-André ter Stegen, die Amsterdammers keiharde 'nee' verkoopt

  • Gisteren, 19:33
  • Gisteren, 19:33
Fred Grim lacht tijdens interview met ESPN

ESPN overvalt glimlachende Grim met groot ‘nieuws’: ‘Jij maakt het seizoen af bij Ajax’

  • Gisteren, 18:43
  • Gisteren, 18:43
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Maassluis - Ajax

Excelsior Maassluis
2 - 7
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Branco van den Boomen

Branco van den Boomen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (21 jul. 1995)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
12
0
2023/2024
Ajax
21
2
2022/2023
Toulouse
35
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel