Hoe het gruwelijk misging voor Jonathan Reis: 'Ik ben nu Uber-chauffeur'

Jonathan Reis was ooit een van de grootste talenten bij PSV, maar werkt tegenwoordig samen met zijn vrouw als Uber-chauffeur in de Braziliaanse metropool Belo Horizonte. In een interview met het Eindhovens Dagblad laat Reis blijken PSV nog lang niet vergeten te zijn.

Reis kwam in 2007 op achttienjarige leeftijd vanuit Brazilië naar PSV. Zijn periode in Nederland werd turbulent. Zijn voetbaltalent stond buiten kijf, maar hij brak al snel twee keer zijn voet en werd in januari 2010 ontslagen vanwege cocaïnegebruik. Na een behandeling liet Fred Rutten hem terugkeren in de ploeg.

Die kans pakte hij niet met beide handen aan, want Reis werd met alcohol op betrapt achter het stuur . Daar kwam op 19 december 2010, vandaag exact vijftien jaar geleden, nog een allesverwoestende knieblessure bovenop. Zijn voorste kruisband, achterste kruisband en mediale band waren gescheurd.

Reis speelde nooit meer voor PSV, maar tekende een jaar later wel een contract bij Vitesse, waar hij twee jaar bleef. Die periode was ook niet zonder controverse: toenmalig trainer Peter Bosz zette hem in 2013 eens uit de selectie omdat hij vond dat Reis het teambelang onvoldoende in het oog had. Reis neemt het Bosz al lang niet meer kwalijk. “PSV heeft echt een hele goede trainer met hem. Dat blijkt toch keer op keer”, zegt de Braziliaan.

Later speelde hij in Brazilië, Turkije, Japan en Indonesië, alvorens zijn loopbaan in 2019 te beëindigen. Zijn knieproblemen bleven hem achtervolgen. “Mijn knie? Man, die doet nog zo vaak zeer. Ik voetbal nu niet meer en zou nog op ongeveer dertig procent kunnen spelen of zo”, vertelt Reis nu. Hij werkt elke avond als Uber-chauffeur, terwijl zijn vrouw ochtenddiensten doet. Samen hebben ze kinderen van zestien en zeven jaar.

De maanden waarin Reis op dreef was bij PSV, aan het begin van het seizoen 2010/11, waren ‘de mooiste’ van zijn leven. “Ik ben nog altijd supporter van de club en volg alles. Deze week zag ik dat Mauro Júnior nu de Braziliaan is met de meeste wedstrijden voor PSV. Ik zie het allemaal via een Braziliaanse PSV-pagina op Instagram en heb van de spelersgroep alleen met Gomes (de oud-goalie van PSV, red.) nog af en toe persoonlijk contact.”

Reis is met name Rutten ook erg dankbaar, al hebben ze elkaar ‘jammer genoeg’ al een tijd niet meer gesproken. “Hij was in Nederland als een papa voor mij en ik mis hem.” Verder heeft hij weleens contact met voormalig teammanager Mart van den Heuvel, die hij 'Martje' noemt. “Hij appt mij nog weleens. Een vriendelijke man, die altijd het beste voor had met mij en wilde helpen om problemen op te lossen. Ik heb in Eindhoven enorm veel geleerd als voetballer, maar dankzij deze wijze mensen ook lessen over het leven.” Naast zijn werk als taxichauffeur is Reis bezig om zijn trainerspapieren te halen, met als droom om uiteindelijk in het betaald voetbal te coachen.