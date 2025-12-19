Fortuna Sittard-spits stoort zich aan de frustratie van zijn eigen fans. Na de verrassende bekernederlaag tegen Almere City (2-3) toonden veel Limburgse supporters hun onvrede, iets wat voor ergernis zorgt bij Sierhuis. De aanvaller liet zich tijdens het duel al boos uit richting een fan.

Het draait momenteel niet al te best bij Fortuna Sittard. Van de laatste zeven wedstrijden werd er slechts één keer gewonnen en speelde het één keer gelijk. De bekeruitschakeling tegen Keuken Kampioen Divisie-ploeg Almere City kwam hard aan in Limburg.

Mede dankzij de rode kaart van Édouard Michut, die zijn ploeg zwaar benadeelde met een oliedomme actie, ging Fortuna ten onder. Toen Michut met rood van het veld werd gestuurd, kreeg Sierhuis het aan de stok met een supporter. “Alleen wat ik kwalijk vind, is om iemand helemaal uit te kafferen als supporter. Dat gebeurde met Michut en ik heb op dat moment ook naar de zijkant geschreeuwd dat ze even normaal moesten doen”, zegt hij tegenover De Limburger.

Fortuna promoveerde in seizoen 2017/18 zeer verrassend naar de Eredivisie. De ploeg handhaaft zich al zeven seizoenen op het hoogste niveau en kwam de afgelopen drie jaar totaal niet in degradatiegevaar. Sierhuis vindt dat de fans niet mogen klagen.

“Fans hebben de afgelopen jaren niet veel te klagen gehad qua resultaten. En nu hebben wij hen juist keihard nodig, als twaalfde man. Wij voorop, het stadion erachter en nog één keer gas geven. Als we met 21 punten de winterstop in gaan (nu 18, red.), is iedereen denk ik tevreden”, zegt hij.