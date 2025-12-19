Het is Thomas Vermaelen niet ontgaan dat Ajax moeilijke jaren doormaakt. De veertigjarige oud-voetballer noemt Ajax ‘een club waar het structureel moeilijk is’, mede door de soms onnavolgbare bestuurbare lagen. Deze week maakte hoofdscout Kelvin de Lang zijn aanstaande vertrek bekend, in navolging van bijvoorbeeld technisch directeur Alex Kroes en trainer John Heitinga.

Vermaelen speelde tussen 2000 en 2009 bij Ajax: eerst in de jeugdopleiding, daarna in het eerste elftal. “Ik kan me nog herinneren dat ik in mijn eerste vijf jaar bij het eerste vijf trainers had meegemaakt, maar ook veel verschillende bestuursleden en technisch directeuren. Bij een club zit normaal juist veel stabiliteit in het bestuur”, zegt hij in een interview met Ajax Showtime. Tegenwoordig ziet Vermaelen weinig voetbal meer, want 'het weekend is vol met de kinderen'. Toch kan hij in bredere zin wel aangeven waar de schoen wringt bij Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“De structuur binnen Ajax is dat je met heel veel mensen rekening moet houden en het is heel moeilijk om iedereen op een lijn te houden of te krijgen. Dat is heel moeilijk en dan krijg je een situatie zoals nu”, stelt Vermaelen. “Een voorbeeld is dat als je de verkeerde mensen aanstelt, zoals in het verleden, je niet de juiste selectie krijgt. Het is nooit echt makkelijk om bij Ajax de juiste structuur te krijgen.”

Ondanks alle problemen zijn er ook wat lichtpuntjes. Jonge spelers als zoals Mika Godts, Jorthy Mokio en Rayane Bounida, toevalligerwijs allemaal Belgen, laten zich gelden. Vermaelen maakte Bounida nog mee toen hij zelf assistent-bondscoach was van België Onder 18. “Dat was in een periode waarin hij het moeilijk had bij Ajax. Pocognoli (bondscoach, red.) en ik zagen zijn talent en we probeerden hem vertrouwen te geven”, blikt hij terug.

“'Het kwam puur door zijn fysiek. Hij had het talent om er te geraken en ik ben blij dat hij fysiek stappen zet. Het talent komt nu bovendrijven. Als hij dat kan vasthouden, is dat alleen maar mooi”, weet de voormalig Rode Duivel. “Als coach moet je erdoorheen zien. Fysiek was hij een laatbloeier. Als je het talent in het oog houdt, zie je hoe ver hij nog kan komen.”