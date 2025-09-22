Van Hanegem ziet tweetal ver boven de rest uitsteken bij AZ - Feyenoord

Willem van Hanegem heeft bij AZ - Feyenoord (3-3) twee spelers gezien die er echt bovenuit staken, schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. Aan de zijde van de thuisploeg was dit , terwijl bij de Rotterdammers de beste man op het veld was.

Feyenoord verspeelde in de slotfase bij AZ twee hele dure punten, door diep in blessuretijd de gelijkmaker te incasseren uit een strafschop. Hoewel Jaden Slory in de fout ging met een overtreding in het eigen strafschopgebied, wil Van Hanegem de verantwoordelijkheid voor het puntverlies niet bij hem leggen.

“Feyenoord rende in de slotfase massaal achteruit”, zo zag het clubicoon van de Rotterdammers. Niet alleen na de rode kaart voor Anel Ahmedhodzic. “Ook daarvoor liet Feyenoord het al toe dat AZ alles of niets kon spelen.” De drie belangrijkste spelers van AZ, Mexx Meerdink, Kees Smit en Sven Mijnans speelden volgens Van Hanegem namelijk ‘helemaal niet goed’. De Kromme verwacht dat Feyenoord dit seizoen bovenin gaat meedraaien. “Maar je ziet ook: tegen de eerste echte tegenstander liggen er ook wel gewoon meteen drie in het mandje. Dat zegt ook iets.”

Tweetal steekt er bovenuit

Tijdens de wedstrijd in Alkmaar vond Van Hanegem twee spelers positief opvallen. “Luciano Valente blijft voor mij de verrassing”, schrijft hij over de zomeraanwinst die voor 6,75 miljoen euro overkwam van FC Groningen. “Natuurlijk zag je al dat hij goed was, maar als je AZ - Feyenoord zag, staken er twee spelers bovenuit. Jordy Clasie bij AZ en Luciano Valente bij Feyenoord.” Dat Valente er wel direct staat, in tegenstelling tot miljoenenaankopen Gonçalo Borges en Casper Tengstedt, noemt Van Hanegem ‘vreemd’. “Een schilder oefent ook niet zes weken om de kozijnen te schilderen?”