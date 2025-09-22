Valentijn Driessen verwacht lange schorsing in Eredivisie

Danny Makkelie is het helemaal kwijt, zo concludeert Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De arbiter werd eens gezien als de beste van Nederland, maar grossiert dit seizoen in discutabele beslissingen. Zo vindt de journalist de beslissing om niet eerder op te treden tegen bij AZ - Feyenoord (3-3) erg zwak. Driessen denkt dan ook dat het beter is om Makkelie voorlopig te schorsen of in de Keuken Kampioen Divisie te laten fluiten.

Makkelie ligt na de zesde speelronde in de Eredivisie niet voor het eerst onder vuur. Zo kreeg de scheidsrechter al kritiek na zijn optredens bij Go Ahead Eagles - Ajax (2-2) en NEC - PSV (3-5). Na AZ - Feyenoord is het weer raak voor de leidsman. Zo zou Anel Ahmedhodzic een onterechte rode kaart hebben gekregen, terwijl hij ook Goes zijn gang liet gaan.

Dat de verdediger van AZ, die zich tot dusver voorbeeldig had gedragen, zich tegen Feyenoord weer liet gaan, verbaast Driessen niet. “Als de druk op de ketel staat, dan nemen de duivels het in zijn hoofd van hem over”, schrijft de columnist. Waar Driessen het ‘wangedrag’ van Goes ‘nergens op vindt slaan’, wijst hij met de beschuldigende vinger naar Makkelie. “Hij had veel eerder moeten optreden tegen Goes, die pas na een uur spelen een gele kaart kreeg”, klinkt het.

“Eens de beste scheidsrechter van Nederland, maar Makkelie is volledig de kluts kwijt dit seizoen”, doelt Driessen op de eerdere controversiële beslissingen van de arbiter. “Misschien dat scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen hem een tijdje op de reservebank kan zetten of bij zinnen laten komen in de kelder van het profvoetbal”, stelt de columnist voor om hem te schorsen. “Ook de spelers hebben recht op de beste Makkelie en niet op de karikatuur die hij nu te vaak van zichzelf is.”