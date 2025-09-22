Live voetbal

Valentijn Driessen verwacht lange schorsing in Eredivisie

Valentijn Driessen verwacht lange schorsing in Eredivisie
Foto: © Vandaag Inside
Niels Hassfeld
22 september 2025, 07:52   Bijgewerkt: 08:30

Danny Makkelie is het helemaal kwijt, zo concludeert Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De arbiter werd eens gezien als de beste van Nederland, maar grossiert dit seizoen in discutabele beslissingen. Zo vindt de journalist de beslissing om niet eerder op te treden tegen Wouter Goes bij AZ - Feyenoord (3-3) erg zwak. Driessen denkt dan ook dat het beter is om Makkelie voorlopig te schorsen of in de Keuken Kampioen Divisie te laten fluiten.

Makkelie ligt na de zesde speelronde in de Eredivisie niet voor het eerst onder vuur. Zo kreeg de scheidsrechter al kritiek na zijn optredens bij Go Ahead Eagles - Ajax (2-2) en NEC - PSV (3-5). Na AZ - Feyenoord is het weer raak voor de leidsman. Zo zou Anel Ahmedhodzic een onterechte rode kaart hebben gekregen, terwijl hij ook Goes zijn gang liet gaan.

Dat de verdediger van AZ, die zich tot dusver voorbeeldig had gedragen, zich tegen Feyenoord weer liet gaan, verbaast Driessen niet. “Als de druk op de ketel staat, dan nemen de duivels het in zijn hoofd van hem over”, schrijft de columnist. Waar Driessen het ‘wangedrag’ van Goes ‘nergens op vindt slaan’, wijst hij met de beschuldigende vinger naar Makkelie. “Hij had veel eerder moeten optreden tegen Goes, die pas na een uur spelen een gele kaart kreeg”, klinkt het.

“Eens de beste scheidsrechter van Nederland, maar Makkelie is volledig de kluts kwijt dit seizoen”, doelt Driessen op de eerdere controversiële beslissingen van de arbiter. “Misschien dat scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen hem een tijdje op de reservebank kan zetten of bij zinnen laten komen in de kelder van het profvoetbal”, stelt de columnist voor om hem te schorsen. “Ook de spelers hebben recht op de beste Makkelie en niet op de karikatuur die hij nu te vaak van zichzelf is.”

Hurricane.
331 Reacties
411 Dagen lid
2.340 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Valentijn heeft hier helemaal gelijk. Makkelie is helemaal verknipt. En de var ook. Wat een schande is die man.

12deman
401 Reacties
85 Dagen lid
323 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden tja smetje op de topper gisteren rood had natuurlijk naar Goes gemoeten, Anel had er nooit afgestuurd mogen worden. Invloed scheidsrechter was negatief op het niveau wat de ploegen lieten zien. Jammer dat de knvb niet kan leveren. Mocht niet baten Feyenoord was anders al 5 punten uitgelopen na 6 wedstrijden.

Arena
796 Reacties
42 Dagen lid
2.026 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Sja, als je in de laatste minuut de deksel op de neus krijgt en je verliespunten moet pakken, dan ga je natuurlijk zeggen dat het aan Goes ligt en aan de scheidsrechter. Want zelf was je natuurlijk de grote topclub die AZ wel even aan de kant zou schuiven. Lachwekkend. AZ speelde om te winnen, Feyenoord dacht van te voren al dat het kat in het bakkie zou worden. Nou daar ga je dan. In Alkmaar lachen ze zich kapot om die arrogantie.

12deman
401 Reacties
85 Dagen lid
323 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena dit zijn jouw woorden niet die van mij, uit AZ gelijk spelen ondanks de beslissingen die de scheidsrechter heeft genomen is een prima resultaat. Feyenoord staat bovenaan en AZ woe tweede. Het zij. Ajax en PSV die met het gelijkspel niets zijn opgeschoten.

ERIMIR
3.611 Reacties
441 Dagen lid
37.936 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arena, dat mag je wel denken dat je een topclub bent, maar op het veld blijkt iedere keer het tegenovergestelde.

ERIMIR
3.611 Reacties
441 Dagen lid
37.936 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat de tegenstander een 21 jarige jongen niet in toom kan houden laat zien dat ze een middenmoter is van de ED. Een topteam laat zich niet door zo'n jongen uit de tent lokken.

