Live voetbal

Makkelie neemt twee bizarre beslissingen bij NEC - PSV: 'Dit is echt onbegrijpelijk'

Danny Makkelie
Foto: © Imago
4 reacties
Dominic Mostert
13 september 2025, 20:41   Bijgewerkt: 20:54

Een bijzonder moment in de wedstrijd tussen NEC en PSV. Scheidsrechter Danny Makkelie kende geen vrije trap toe aan NEC toen Kento Shiogai doorgebroken leek en werd getorpedeerd door twee spelers van PSV.

In de 81ste minuut van de wedstrijd, bij een 3-5 stand, werd Shiogai gelanceerd vanaf het middenveld en sprintte hij richting doel. De Japanner belandde in de sandwich bij Yarek Gasiorowski en Sergiño Dest en ging naar de grond. Makkelie wuifde het incident weg, tot grote verbazing van NEC-aanvoerder Tjaronn Chery, dir zijn beklag deed. Commentator Mark van Rijswijk kon de boosheid wel begrijpen.

Artikel gaat verder onder video

“Oef, dat lijkt me een overtreding. Hè? Geen overtreding?”, zei hij tijdens het contactmoment. Van Rijswijk moest hard lachen toen hij de herhaling zag. “Het is toch niet te geloven? Ze komen van twee kanten, zegt Makkelie nog! Ja, inderdaad, ze torpederen hem allebei. Dat kan je toch niet tegen elkaar wegstrepen? Het is een van de meest bizarre beslissingen om hier geen vrije trap voor te geven. Echt onbegrijpelijk!”

Eerder in de tweede helft viel een andere beslissing van de arbitrage wel uit in het voordeel van NEC. De Nijmegenaren smokkelden flink wat meters bij een snelle ingooi, die een doelpunt opleverde. Het ging om zeven meter verschil, berekende ESPN. "Moet de scheidsrechter dan affluiten? Nou, dit gebeurt zo vaak bij een ingooi", zei analist Kees Kwakman. Evenwel was Guus Til het er niet mee eens. Na zijn wissel riep hij: "Die bal ging gewoon drie meter eerder uit, hè!"

Later in de tweede helft kreeg NEC ook nog een penalty, die werd gemist door Tjaronn Chery.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman

Kwakman hekelt optreden Hensgens en wijst naar 'beste scheidsrechter van Nederland'

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
Hensgens geeft rood aan Hadj Moussa bij Feyenoord-Heerenveen

Feyenoord blijft foutloos in de Eredivisie, opvallende hoofdrol scheidsrechter Hensgens

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
FEY HEE rood

Teruglezen: zo verliep de spectaculaire zaterdagavond in de Eredivisie

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
5 4 reacties
Reageren
4 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
672 Reacties
47 Dagen lid
2.081 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Makkelie deelt weer cadeautjes uit aan NEC. Inworp 25 meter te ver genomen waar een doelpunt uit komt. Onbegrijpelijk dat Makkelie nog mag fluiten. Maar Rotterdammert Makkelie heeft niet kunnen weerhouden dat de landskampioen toch weer wint.

Arena
663 Reacties
33 Dagen lid
1.865 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo'n ervaren scheidsrechter. Hoe is het mogelijk zeg!

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
643 Reacties
1.083 Dagen lid
4.545 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad 25 meter zefs? Het zit diep he? Naast dat je niet kan spellen kan je ook niet rekenen. Groep 2 op de basisschool schijnt nog een plekje vrij te hebben voor je.

SoWhat13
13 Reacties
1.035 Dagen lid
151 Likes
SoWhat13
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voetbalhoofdstad, waterhoofd hoofdstad zal je bedoelen. Hij heeft leren tellen,"één, twee, eh heleboel, verder weet ik het niet juf".

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
672 Reacties
47 Dagen lid
2.081 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Makkelie deelt weer cadeautjes uit aan NEC. Inworp 25 meter te ver genomen waar een doelpunt uit komt. Onbegrijpelijk dat Makkelie nog mag fluiten. Maar Rotterdammert Makkelie heeft niet kunnen weerhouden dat de landskampioen toch weer wint.

Arena
663 Reacties
33 Dagen lid
1.865 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo'n ervaren scheidsrechter. Hoe is het mogelijk zeg!

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
643 Reacties
1.083 Dagen lid
4.545 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad 25 meter zefs? Het zit diep he? Naast dat je niet kan spellen kan je ook niet rekenen. Groep 2 op de basisschool schijnt nog een plekje vrij te hebben voor je.

SoWhat13
13 Reacties
1.035 Dagen lid
151 Likes
SoWhat13
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voetbalhoofdstad, waterhoofd hoofdstad zal je bedoelen. Hij heeft leren tellen,"één, twee, eh heleboel, verder weet ik het niet juf".

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

NEC - PSV

N.E.C.
3 - 5
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
5
9
12
2
Ajax
5
6
11
3
Feyenoord
3
7
9
4
Utrecht
4
8
9
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel