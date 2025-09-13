Makkelie neemt twee bizarre beslissingen bij NEC - PSV: 'Dit is echt onbegrijpelijk'

Een bijzonder moment in de wedstrijd tussen NEC en PSV. Scheidsrechter Danny Makkelie kende geen vrije trap toe aan NEC toen Kento Shiogai doorgebroken leek en werd getorpedeerd door twee spelers van PSV.

In de 81ste minuut van de wedstrijd, bij een 3-5 stand, werd Shiogai gelanceerd vanaf het middenveld en sprintte hij richting doel. De Japanner belandde in de sandwich bij Yarek Gasiorowski en Sergiño Dest en ging naar de grond. Makkelie wuifde het incident weg, tot grote verbazing van NEC-aanvoerder Tjaronn Chery, dir zijn beklag deed. Commentator Mark van Rijswijk kon de boosheid wel begrijpen.

Artikel gaat verder onder video

“Oef, dat lijkt me een overtreding. Hè? Geen overtreding?”, zei hij tijdens het contactmoment. Van Rijswijk moest hard lachen toen hij de herhaling zag. “Het is toch niet te geloven? Ze komen van twee kanten, zegt Makkelie nog! Ja, inderdaad, ze torpederen hem allebei. Dat kan je toch niet tegen elkaar wegstrepen? Het is een van de meest bizarre beslissingen om hier geen vrije trap voor te geven. Echt onbegrijpelijk!”

Eerder in de tweede helft viel een andere beslissing van de arbitrage wel uit in het voordeel van NEC. De Nijmegenaren smokkelden flink wat meters bij een snelle ingooi, die een doelpunt opleverde. Het ging om zeven meter verschil, berekende ESPN. "Moet de scheidsrechter dan affluiten? Nou, dit gebeurt zo vaak bij een ingooi", zei analist Kees Kwakman. Evenwel was Guus Til het er niet mee eens. Na zijn wissel riep hij: "Die bal ging gewoon drie meter eerder uit, hè!"

Later in de tweede helft kreeg NEC ook nog een penalty, die werd gemist door Tjaronn Chery.