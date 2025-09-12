Bosz glundert door eerstvolgende tegenstander: 'Nieuw in Nederland'

Peter Bosz is gecharmeerd van NEC, de aankomende tegenstander van PSV in de Eredivisie. Het veldspel van de ploeg van Dick Schreuder kan hem erg bekoren. Beide trainers houden ervan om aanvallend voetbal te spelen.

PSV gaat zaterdagavond (18.45 uur) op bezoek bij NEC en dus hebben de Eindhovenaren zich deze week voorbereid op het treffen. “Wij kijken altijd met de trainers beelden van de tegenstander. John Feskens (video-analist, red.) verzamelt die voor ons. Het bekijken van de beelden duurt ongeveer een uur. En dan zit ik soms wel eens te kijken van, och, weer zo’n beeld, weer zo’n beeld... Maar nu was het uur zo voorbij. Ik vind het leuk om naar het voetbal van NEC te kijken. Het is weer wat nieuws in Nederland”, vertelt Bosz aan ESPN.

Journalist Aletha Leidelmeijer merkt op dat Bosz ‘er bijna van gaat glimmen’ en dat NEC speelt zoals PSV wil spelen. Bosz nuanceert: “Niet helemaal zo, zij zetten het iets anders weg, maar de intentie spreekt mij heel erg aan. Je merkt ook aan de reacties van de mensen in Nijmegen dat ze het leuk vinden om weer naar hun club te kijken. Dat was vorig jaar ook al zo, want NEC speelt al een paar jaar leuk voetbal, maar dit is wat de mensen graag zien.”

Schreuder baarde vorige maand opzien door al in de eerste helft tegen Heracles Almelo (1-4 zege) een verdediger voor een aanvaller te wisselen. Neemt NEC nóg meer risico van PSV? “Ik praat nooit in die termen van risico, want dat wordt je altijd nagedragen”, weet Bosz. “Als je een goal tegenkrijgt, dan neem je ‘te veel risico’, maar je krijgt altijd goals tegen. En wanneer je het goed organiseert met aanvallend voetbal, dan hoef je niet veel goals tegen te krijgen.”