NEC-spelers niet met slapeloze nachten richting PSV: 'Elk team kan ze pijn doen'

NEC-speler heeft veel vertrouwen in de topper van komend weekend: NEC - PSV. Dat duel staat aankomende zaterdagavond op het programma en gaat tussen de nummers twee en vier van de Eredivisie-ranglijst.

PSV werd afgelopen seizoen kampioen van de Eredivisie, al was er een moment aan het einde van het seizoen waarop titelprolongatie uit zicht leek. Ajax had toen een voorsprong van negen punten op de Eindhovenaren, maar door een totale ineenstorting van de Amsterdammers ging PSV alsnog met de titel aan de haal. Dit seizoen speelden de Eindhovenaren weer vrij overtuigend, tot 30 augustus. Op die dag nam promovendus Telstar de punten mee uit Eindhoven, en heel onverdiend was dat niet eens.

NEC liet een dag later ook voor het eerst punten liggen in de Eredivisie, aangezien Fortuna Sittard in eigen huis te sterk was voor de ploeg van Dick Schreuder. De Nijmeegse formatie is in de eerste weken van de competitie wel opgevallen door de positieve en offensieve speelstijl. Sami Ouaissa hoopt die lijn door te trekken en is niet bang voor PSV. "Telstar deed het echt heel goed (tegen PSV, red.) Dan zeggen we wel tegen elkaar van: 'Dit kunnen wij ook'. Niet om arrogant te doen, maar ik denk dat elk team PSV pijn kan doen. Iedereen kan van iedereen winnen, ligt er ook maar net aan hoe je voor de dag komt."

De laatste drie Eredivisie-wedstrijden die NEC in de eigen Goffert afwerkten, werden alle drie gewonnen, met de doelcijfers 11-0. We zullen tot zaterdagavond moeten afwachten om te zien of het volgasvoetbal van Schreuder ook effectief kan zijn tegen de kampioen van Nederland.