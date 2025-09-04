Live voetbal

Stewart baalt van één PSV-transfer: 'We hadden hem liever nog een jaar gehouden'

Stewart baalt van één PSV-transfer: 'We hadden hem liever nog een jaar gehouden'
Frank Hoekman
4 september 2025

Technisch directeur Earnest Stewart blikt in een interview met het Eindhovens Dagblad terug op zijn drukste transferperiode sinds zijn aanstelling bij PSV. De Amerikaan trok tien nieuwe spelers aan, maar zag er ook dertien vertrekken. Daarvan had hij er eentje het liefst nog een jaar langer in het Philips Stadion gehouden.

Landskampioen PSV zag met Luuk de Jong, Walter Benítez en Olivier Boscagli drie vaste krachten transfervrij de deur uitlopen. Daarnaast werden Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Noa Lang (Napoli) en Johan Bakayoko (RB Leipzig) voor miljoenenbedragen verkocht. Tygo Land (FC Groningen) en Isaac Babadi (Antwerp) mogen op huurbasis elders ervaring op gaan doen, terwijl ook Joël Drommel (Sparta) werd verhuurd. Aan de andere kant trok PSV de portemonnee voor spelers als Ruben van Bommel (AZ), Paul Wanner (Bayern München), Yarek Gasiorowski (Valencia) en Dennis Man (Parma), terwijl Matej Kovár (Bayer Leverkusen) en Anass Salah-Eddine (AS Roma) als huurversterking overkwamen en Myron Boadu voor een zacht prijsje werd overgenomen van AS Monaco.

"Het was wel mijn drukste transferperiode ooit, ja", geeft Stewart volmondig toe. Vlak voor het verstrijken van de deadline meldde Brentford zich nog voor Joey Veerman, maar PSV ging voor het vertrek van de middenvelder liggen. "Hij heeft respectvol en begripvol gereageerd", zegt de technisch directeur. Gaat Veerman in de winterstop dan alsnog zijn gewenste transfer maken? "Dat is lastig te zeggen. Er kan altijd interesse komen. Als wij dan maar niet op de laatste dag van de markt nog zaken moeten doen", blikt Stewart vast vooruit.

De technisch directeur vindt niet dat PSV 'veel' heeft uitgegeven: "Er is ook veel binnengekomen en als dat niet was gebeurd, hadden we minder uitgegeven", zegt Stewart. Dat komt vooral door de bedragen die ook dit seizoen weer binnen gaan komen: "Vergeet niet dat het met de club financieel goed gaat en dat de Champions League-campagnes mooie bedragen op hebben geleverd. Gaat het een keer minder, dan kunnen we weer terugschakelen."

Stewart stelt dat PSV de in- en uitgaande transfers in grote lijnen op voorhand had voorzien, maar dat het vertrek van Tillman wat hem betreft wel te vroeg kwam. "Veel dingen die deze zomer gebeurd zijn, waren in lijn met wat we verwachtten. Al hadden we Malik liever nog een jaar gehouden." Dat was echter geen mogelijkheid toen Leverkusen zich voor de Amerikaan meldde, zo legt Stewart uit: "Malik wilde de stap naar Leverkusen maken en het bod was voor ons prima. Op het moment dat je een contract met elkaar aangaat, maak je afspraken."

Tillman is een goeie voetballer dus ik snap Stewart wel. Maar goed, op een gegeven moment komt er een mooi bod plus je wil zo'n speler ook die stap gunnen. Dan is er geen houden meer aan. Ondanks dat heeft Stewart het prima gedaan deze transferperiode.

