Neemt Joey Veerman PSV iets kwalijk na afketsen droomtransfer? ‘Aan de ene kant…’

windt er geen doekjes om: de middenvelder had PSV tijdens de zomerse transferperiode graag verlaten voor Brentford. De Eindhovense club blokkeerde een transfer van de middenvelder uiteindelijk, omdat er niet op tijd een vervanger gestrikt kon worden.

Volgens het Eindhovens Dagblad wilde Brentford in het slot van de transferperiode ver gaan voor Veerman en legde de Engelsen ook een bod van 27 miljoen euro neer bij PSV. De 26-jarige controleur was dolgraag verkast, maar PSV stak daar uiteindelijk een stokje voor. “Er kwam drie of vier dagen voor het einde van de transferperiode uiteindelijk een bod. Dat heeft PSV geweigerd”, doet Veerman woensdag zijn verhaal tegenover de NOS. “Vervolgens kwam er nog een bod en is PSV op zoek gegaan naar vervangers. Ze zeggen dat ze die niet hebben kunnen vinden, dus hebben ze me bij PSV gehouden.”

Veerman legt uit waarom hij graag naar Brentford was vertrokken: “Je speelt al drieënhalf jaar bij PSV. Je bent twee keer kampioen geworden, hebt twee keer de beker gewonnen en drie keer de Johan Cruijff Schaal. Dus op een gegeven moment wil je gewoon een keer een stap maken. Deze trein kwam nu voorbij en daar wilde ik op stappen. PSV zag dat misschien niets anders, maar ze konden gewoon niemand vinden om mij te vervangen. Dat is wel heel jammer, eigenlijk.”

Veerman legt uit dat er afspraken over een transfer bestonden tussen hem en PSV. “Was Brentford eerder gekomen om de deal rond te maken, dan was de deal rond geweest. Ze hebben gewoon te lang gewacht”, vervolgt hij. “PSV heeft uiteindelijk met mij dit contract afgesloten. We zijn beiden akkoord gegaan dat twee weken voor de deadline de clausule zou verlopen.”

Veerman begrijpt het standpunt van PSV ‘aan de ene kant wel’. “Omdat je natuurlijk tweeënhalf maand hebt om transfers te doen. Dan is het moeilijk om de laatste twee weken een goede vervanger te vinden.” Toch lijkt hij zijn werkgever aan de andere kant ook te verwijten dat er niet eerder een vervanger is opgelijnd. “Maar goed, PSV wist natuurlijk dat er een last-minute bod had kunnen komen voor mij en ze wisten dat ik een transfer wilde maken. Uiteindelijk kan ik er niet zoveel aan veranderen dat zij niet de juiste vervanger konden vinden.”

Veerman sprak woensdagochtend met de directie van PSV. Hij stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. “Ik heb gezegd dat ik het jammer vind dat ik de stap niet heb kunnen maken. Maar aan de andere kant, we spelen hele mooie Champions League-wedstrijden. Dan moet ik me daar maar voor klaarmaken. Volgens mij gaat dat niet zo moeilijk worden.”