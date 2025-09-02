Opta berekent: zoveel punten pakken Ajax en PSV in Champions League

Ajax en PSV bereiden zich voor op een loodzware Champions League-campagne, maar het datamodel van Opta schetst een verschillend beeld. Waar Ajax volgens de rekenmeesters met 59,6 procent kans op eliminatie tot de meest waarschijnlijke afvallers behoort, mag PSV juist met 62,9 procent hoop koesteren op overwintering.
De Amsterdammers werden tijdens de loting in Monaco gekoppeld aan onder meer Internazionale, Chelsea, Benfica en Villarreal. Verder treedt de ploeg van John Heitinga aan tegen Olympique Marseille, Galatasaray, Olympiacos en Qarabag FK.
Ajax trapt de competitiefase op 17 september thuis tegen Inter af en vervolgt de reeks met een uitwedstrijd bij Olympique Marseille (30 september) en een bezoek aan Chelsea (22 oktober). In december wacht een lange reis naar Bakoe voor Qarabag FK, terwijl de ploeg van John Heitinga op 28 januari afsluit tegen Olympiacos in de Johan Cruijff ArenA.
In het gemiddelde van de simulaties verzamelt Ajax 8,3 punten, wat niet genoeg zal zijn om door te stoten. Daarom wordt de kans groot geacht (59,6 procent) dat Ajax in de competitiefase wordt uitgeschakeld. Er is een kans van 36,5 procent dat de Amsterdammers zich kwalificeren voor de tussenronde, door te eindigen tussen de 9e en 24e plek. Een plek in de top 8, met directe plaatsing voor de achtste finales tot gevolg, zou een klein wonder zijn (4 procent).
PSV treft eveneens zware tegenstand, al beginnen de Eindhovenaren relatief gunstig. De landskampioen ontvangt Union Saint-Gilloise (16 september) en gaat daarna op bezoek bij Bayer Leverkusen (1 oktober). Vervolgens staat beladen duel met Napoli en oud-PSV’er Noa Lang op het programma.
Daarna krijgt PSV het nog bijzonder lastig met Liverpool-uit (26 november) en aansluitend ontmoetingen met Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München. Het slotduel tegen Bayern in het Philips Stadion kan beslissend blijken in de race naar de knock-outfase.
Ondanks de zware kalender ziet Opta PSV als serieuze kanshebber om door te stoten, met 62,9 procent kans om genoeg punten te pakken. De simulaties laten zien dat PSV gemiddeld 10,2 punten pakt. De Eindhovenaren zouden 52 procent kans hebben om in de tussenronde terecht te komen en 10,9 procent kans op een topachtklassering. In tegenstelling tot Ajax (0,0 procent) wordt PSV zelfs een minuscule kans toegedicht om bovenaan te eindigen in de competitiefase (0,4 procent).
In de fase waarin Ajax zit maken ze logischerwijze weinig kans om goede resultaten te behalen, daar moet je gewoon realistisch in zijn. Is ook niet echt een serieus probleem vind ik. Waar het om draait is het clubbelang en dan moet je denken aan dat Ajax weer financieel stabiel moet worden. Als Ajax in de groepsfase alles verliest kan de club nog altijd mooi bijna 16 miljoen bijschrijven. Niet onaardig. Bij elk gelijkspel komt daar bijna 1 miljoen bij. En waarom zou Ajax geen gelijkspel kunnen spelen? Het is mogelijk. In het geval dat Ajax een wedstrijd wint (en ook dát zou kunnen) komt er bijna 3 miljoen bij. Kortom, in alle gevallen is het cashen voor Ajax en dat is: lekker man. Was er niet ook een clubje dat niet eens meedoet terwijl ze oh oh zo CL-waardig waren? Humor.
Voor Ajax is dit toch prima.. de underdog die het mag opnemen tegen de grote jongens.. mogen spelen tegen voetballers als Paixao, wie wilt dat nou niet? Over de miljoenen dat is natuurlijk leuk alleen er is nog een lange weg te gaan met ruim 150 miljoen aan schulden. Dit jaar geen CL behalen en je bent weer terug bij af.. dat is natuurlijk wel een risico waar gaat Ajax voor?
