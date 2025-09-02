Opta berekent: zoveel punten pakken Ajax en PSV in Champions League

Ajax en PSV bereiden zich voor op een loodzware Champions League-campagne, maar het datamodel van Opta schetst een verschillend beeld. Waar Ajax volgens de rekenmeesters met 59,6 procent kans op eliminatie tot de meest waarschijnlijke afvallers behoort, mag PSV juist met 62,9 procent hoop koesteren op overwintering.

De kansen van Ajax

De Amsterdammers werden tijdens de loting in Monaco gekoppeld aan onder meer Internazionale, Chelsea, Benfica en Villarreal. Verder treedt de ploeg van John Heitinga aan tegen Olympique Marseille, Galatasaray, Olympiacos en Qarabag FK.

Ajax trapt de competitiefase op 17 september thuis tegen Inter af en vervolgt de reeks met een uitwedstrijd bij Olympique Marseille (30 september) en een bezoek aan Chelsea (22 oktober). In december wacht een lange reis naar Bakoe voor Qarabag FK, terwijl de ploeg van John Heitinga op 28 januari afsluit tegen Olympiacos in de Johan Cruijff ArenA.

In het gemiddelde van de simulaties verzamelt Ajax 8,3 punten, wat niet genoeg zal zijn om door te stoten. Daarom wordt de kans groot geacht (59,6 procent) dat Ajax in de competitiefase wordt uitgeschakeld. Er is een kans van 36,5 procent dat de Amsterdammers zich kwalificeren voor de tussenronde, door te eindigen tussen de 9e en 24e plek. Een plek in de top 8, met directe plaatsing voor de achtste finales tot gevolg, zou een klein wonder zijn (4 procent).

Loodzware loting PSV

PSV treft eveneens zware tegenstand, al beginnen de Eindhovenaren relatief gunstig. De landskampioen ontvangt Union Saint-Gilloise (16 september) en gaat daarna op bezoek bij Bayer Leverkusen (1 oktober). Vervolgens staat beladen duel met Napoli en oud-PSV’er Noa Lang op het programma.

Daarna krijgt PSV het nog bijzonder lastig met Liverpool-uit (26 november) en aansluitend ontmoetingen met Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München. Het slotduel tegen Bayern in het Philips Stadion kan beslissend blijken in de race naar de knock-outfase.

Ondanks de zware kalender ziet Opta PSV als serieuze kanshebber om door te stoten, met 62,9 procent kans om genoeg punten te pakken. De simulaties laten zien dat PSV gemiddeld 10,2 punten pakt. De Eindhovenaren zouden 52 procent kans hebben om in de tussenronde terecht te komen en 10,9 procent kans op een topachtklassering. In tegenstelling tot Ajax (0,0 procent) wordt PSV zelfs een minuscule kans toegedicht om bovenaan te eindigen in de competitiefase (0,4 procent).