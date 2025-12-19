Ajax heeft interesse in Moyano, kortweg Álvaro Cortés. Dat wordt althans gemeld door de doorgaans betrouwbare Spaanse transferjournalist Matteo Moretto (Marca). De twintigjarige verdediger speelt zijn wedstrijden momenteel voor Barcelona Atlètic, het beloftenelftal van FC Barcelona.

Cortés werd vijf jaar geleden door Barcelona weggeplukt uit de jeugdopleiding van Real Zaragoza. De linksbenige centrale verdediger kwam dit seizoen tot elf wedstrijden namens Barça Atlètic, waarin hij eenmaal scoorde. Cortés is drievoudig international van Spanje Onder-20 en draagt bij zijn club doorgaans de aanvoerdersband.

Barcelona zou het contract van Cortés, dat medio 2027 afloopt, willen verlengen. De verdediger zou echter ook belangstelling genieten van clubs in binnen- en buitenland. In Spanje zou Getafe interesse tonen, buiten de landsgrenzen zou het gaan om Ajax, Benfica en een niet nader genoemde Italiaanse club.

Cortés is niet de enige Barcelona-speler die in verband wordt gebracht met Ajax. De Amsterdammers zouden namelijk ook een lijntje hebben uitgegooid richting doelman Marc-André ter Stegen, zo wisten Spaanse media eerder deze week te melden. Die was jarenlang onbetwist basisspeler, maar moet tegenwoordig Joan García én Wojciech Szczesny boven zich dulden in de pikorde. Ajax zou echter niet aan de salariseisen van Ter Stegen kunnen voldoen en bovendien zouden zijn sportieve ambities elders liggen.