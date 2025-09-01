ED onthult reden waarom Veerman transfer naar Brentford kan vergeten

lijkt dit seizoen gewoon bij PSV te blijven. Hoewel de middenvelder een persoonlijk akkoord bereikte met Brentford, is de regerend landskampioen niet van plan hem te laten gaan. Volgens het Eindhovens Dagblad leek er een afspraak tussen Veerman en PSV te zijn, maar gold deze alleen eerder in de zomer.

Brentford hoopte zich in de slotfase van de transferperiode nog te versterken met Veerman. De Engelse club klopte met een bod van 27 miljoen euro aan bij PSV voor de 26-jarige middenvelder, die nog een contract tot medio 2028 heeft in het Philips Stadion. Zaterdag kwam naar buiten dat Veerman een persoonlijk akkoord had bereikt met Brentford, maar PSV was niet van plan om verder te onderhandelen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens het ED heeft dat alles te maken met de timing van Brentford. Er zou namelijk een afspraak geweest lijken te zijn tussen PSV en Veerman, maar deze was alleen eerder in de zomer geldig. Mocht er eerder in de transferperiode een bod van dertig miljoen euro zijn binnengekomen voor de middenvelder, had hij de overstap mogen maken. Inmiddels is de datum van de afspraak verlopen, dus wil PSV niet meer meewerken aan een transfer.

De regionale krant wil echter niet volledig uitsluiten dat Veerman alsnog vertrekt naar Brentford. De transfermarkt in Engeland is namelijk nog open tot maandagavond 20.00 uur (Nederlandse tijd). Mocht er nog een veel hoger bod op Veerman binnenkomen, zou de Eindhovense clubleiding zich kunnen bedenken.