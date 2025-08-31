Live voetbal 5

'Marc Overmars slaat toe bij PSV'

Marc Overmars
Foto: © Imago
Dominic Mostert
31 augustus 2025

De toekomst van Isaac Babadi ligt in België. De twintigjarige middenvelder staat volgens het Eindhovens Dagblad op het punt om PSV te verruilen voor Antwerp FC, waar Marc Overmars de sportieve lijnen uitzet. De Belgische kampioen van 2023 wil de creatieve dribbelaar een nieuw podium bieden.

Babadi moet op de Bosuil opnieuw zijn oude flair zien te vinden. Twee jaar geleden leek hij bij PSV te doorbreken, toen Peter Bosz net was begonnen en de jonge middenvelder een reeks overtuigende optredens neerzette. Sindsdien stokt zijn ontwikkeling. Bij het eerste elftal komt hij nauwelijks meer in beeld en ook Jong PSV kon hij, mede door defensieve problemen in dat team, niet op sleeptouw nemen.

Dat neemt niet weg dat zijn talent onomstreden blijft. Overmars, die hem nog goed kent van die eerste periode, ziet in Babadi een speler die in Antwerpen kan heropleven. De Belgische topclub wil hem voor een seizoen huren. PSV hoopt dat Babadi via Antwerp alsnog de sprong in zijn carrière maakt, voordat zijn contract – dat nog tot medio 2028 loopt – opnieuw ter discussie komt te staan.

Ook in eigen land waren er voldoende kapers op de kust. Clubs als FC Volendam meldden zich voor de aanvallende middenvelder, terwijl er eveneens belangstelling kwam uit Duitsland en van andere Eredivisie-ploegen. Toch kiest Babadi bewust voor de uitdaging bij Antwerp, zo klinkt het vanuit zijn omgeving.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
481 Reacties
34 Dagen lid
1.579 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

stewart is weer cooking. Mooie samenwerking weer in de voetbaltop van de benelux. CL niveau transfer tussen de clubs.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Isaac Babadi

Isaac Babadi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 20 jaar (6 apr. 2005)
Positie: M (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
0
0
2025/2026
Jong PSV
1
0
2024/2025
PSV
8
1
2024/2025
Jong PSV
12
1

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
4
Club Brugge
5
3
10
5
Anderlecht
4
6
9
6
Antwerp
6
1
9
7
Cercle Brugge
6
2
8
8
Standard
6
-4
7

