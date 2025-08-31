Live voetbal 7

PSV'er laat kans liggen om 'bijna financieel onafhankelijk te worden'

PSV-speler Robin van Duiven
Foto: © Imago
Dominic Mostert
31 augustus 2025, 17:18

Robin van Duiven is ijzersterk aan het seizoen begonnen in de Keuken Kampioen Divisie en trekt met zijn doelpunten de aandacht van buitenlandse clubs. Dynamo Kyiv heeft volgens het Eindhovens Dagblad anderhalf miljoen euro voor hem over, maar Van Duiven heeft besloten niet naar oorlogsgebied af te reizen.

in Kyiv kon Van Duiven aanzienlijk meer verdienen dan in Eindhoven. "Hij laat de kans liggen om nu al financieel (bijna) onafhankelijk te worden", schrijft clubwatcher Rik Elfrink. "De talentvolle spits wil dicht bij zijn familie blijven en is tevreden met zijn huidige ontwikkeling bij PSV."

Met vijf treffers in de eerste vier competitiewedstrijden onderstreept Van Duiven dit seizoen zijn waarde voor Jong PSV. De spits staat nog tot het einde van dit seizoen onder contract in Eindhoven. Daarmee zou de toekomst van Van Duiven in de loop van dit voetbaljaar een belangrijk gespreksthema kunnen worden. Voorlopig lijkt hij echter volledig gefocust op zijn prestaties in de Keuken Kampioen Divisie.

De naam Van Duiven klinkt steeds vaker op de Nederlandse velden. Robin is de jongere broer van Jason van Duiven, die dit seizoen bij Lommel SK in België speelt, onderdeel van de City Football Group. Terwijl Jason zijn weg vervolgt in het buitenland, groeit Robin uit tot een belangrijke speler in Eindhoven.

