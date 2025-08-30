Joey Veerman gebeten hond bij PSV-fans na afschuwelijk moment

is de gebeten hond bij PSV na de 0-2 van Telstar. De middenvelder van PSV klungelde opzichtig in aanloop naar het tweede doelpunt dat Telstar zaterdagavond maakte in Eindhoven.

Veerman begon bij PSV op de bank, nadat hij vorige week vanwege fysiek ongemak ontbrak in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De reservebeurt van de middenvelder volgde op het nieuws dat PSV een bod van ongeveer dertig miljoen euro van Brentford op Veerman heeft afgewezen. De controleur zou zelf naar verluidt wel oren hebben naar een avontuur bij de Premier League-club.

Veerman begon de wedstrijd tegen Telstar dus op de bank, maar werd in de rust bij een 0-1 achterstand alsnog binnen de lijnen gebracht door hoofdtrainer Peter Bosz. Veerman moest het aanvalsspel van PSV gaan voorzien van nieuw elan, maar stond in plaats daarvan na ruim een uur voetballen aan de basis van de 0-2 van Telstar.

Veerman verloor de bal rond de middencirkel laconiek aan Kay Tejan, waarna de spits van Telstar op het doel van PSV af kon. Tejan stuurde Veerman vervolgens het bos in met een fraaie beweging, waarna zijn schot tot hoekschop werd verwerkt door Jerdy Schouten. PSV en Veerman kwamen zo nog met de schrik vrij, maar uit de hoekschop die volgde verdubbelde Telstar zijn voorsprong alsnog via Patrick Brouwer.

Veerman is na het doelpunt van Brouwer de gebeten hond bij de aanhang van PSV. Op X klagen fans van de Eindhovense club massaal over het laconieke balverlies van de Oranje-international in aanloop naar de 0-2.

