Dit zijn de tegenstanders en het programma van PSV in de Champions League

Dit zijn de tegenstanders en het programma van PSV in de Champions League
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
30 augustus 2025, 12:32   Bijgewerkt: 12:42

De UEFA heeft zaterdag het programma van de competitiefase van de Champions League bekendgemaakt. PSV weet op welke datums het aan de bak kan in het miljardenbal. De ploeg van Peter Bosz opent én eindigt het toernooi in het eigen Philips Stadion.

PSV werd vrijdag gekoppeld aan acht ploegen en kent een zware loting. De Eindhovenaren moeten zich onder meer opmaken voor affiches tegen Bayern München, Atletico Madrid, Liverpool en Napoli. PSV trapt het Champions League-seizoen op dinsdag 16 september af met een thuisduel tegen Union Sint-Gillis. Het duel met de Belgen start om 18.45 uur.

Ook de laatste wedstrijd van de competitiefase van PSV wordt gespeeld in Eindhoven. Op woensdag 28 januari komt Bayern München op bezoek in het Philips Stadion (21.00 uur).

Champions League-datums PSV

Dit zijn alle datums waarop PSV in actie komt in de Champions League:

PSV-Union Sint-Gillis: dinsdag 16 september, 18.45 uur

Bayer Leverkusen-PSV: woensdag 1 oktober, 21.00 uur

PSV-Napoli: dinsdag 21 oktober, 21.00 uur

Olympiakos-PSV: dinsdag 4 november, 21.00 uur

Liverpool-PSV: woensdag 26 november, 21.00 uur

PSV-Atlético Madrid: dinsdag 9 december, 21.00 uur

Newcastle United-PSV: woensdag 21 januari, 21.00 uur

PSV-Bayern München: woensdag 28 januari, 21.00 uur

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  Gisteren, 17:56
  Gisteren, 13:40
  Gisteren, 12:50
