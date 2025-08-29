Live voetbal 5

Jong PSV - Jong AZ gestaakt door enorme hoeveelheid gele rookbommen

Jong PSV Jong AZ
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
29 augustus 2025, 21:36   Bijgewerkt: 21:51

De wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ is vrijdagavond gestaakt. In het tweede bedrijf werd er in Eindhoven een enorme hoeveelheid aan gele rookbommen op het veld gegooid. Vitesse-fans lijken achter deze actie te zitten.

De gele rookbommen werden van buiten het complex op het veld gegooid. Gezien de kleur van de rookbommen, wordt de koppeling met Vitesse-supporters op sociale media al snel gelegd. Volgens De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns is de actie geclaimd door een supportersgroep van Vitesse.

Dat meldt ook Rik Elfrink, die aanwezig is voor het Eindhovens Dagblad: "Een wonderlijk moment bij Jong PSV-Jong AZ, vrijdagavond in Eindhoven. Tijdens het duel tussen de twee beloftenploegen gooiden onbekenden ineens rookbommen op het veld, die een geel-witte kleur achterlieten. Het moment werd niet veel later ‘opgeëist’ door mensen die zich uitgaven als Vitesse-sympathisanten", schrijft hij.

Spelers die in de buurt stonden van de plekken waar de rookbommen neer worden gegooid moesten wegrennen. Het liet ook de commentator van ESPN schrikken: "Dit komt uit het niets uit de lucht vallen, letterlijk. Dit is wel een heel raar verhaal."

