Jong PSV - Jong AZ gestaakt door enorme hoeveelheid gele rookbommen

De wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ is vrijdagavond gestaakt. In het tweede bedrijf werd er in Eindhoven een enorme hoeveelheid aan gele rookbommen op het veld gegooid. Vitesse-fans lijken achter deze actie te zitten.

De gele rookbommen werden van buiten het complex op het veld gegooid. Gezien de kleur van de rookbommen, wordt de koppeling met Vitesse-supporters op sociale media al snel gelegd. Volgens De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns is de actie geclaimd door een supportersgroep van Vitesse.

Artikel gaat verder onder video

Dat meldt ook Rik Elfrink, die aanwezig is voor het Eindhovens Dagblad: "Een wonderlijk moment bij Jong PSV-Jong AZ, vrijdagavond in Eindhoven. Tijdens het duel tussen de twee beloftenploegen gooiden onbekenden ineens rookbommen op het veld, die een geel-witte kleur achterlieten. Het moment werd niet veel later ‘opgeëist’ door mensen die zich uitgaven als Vitesse-sympathisanten", schrijft hij.

Spelers die in de buurt stonden van de plekken waar de rookbommen neer worden gegooid moesten wegrennen. Het liet ook de commentator van ESPN schrikken: "Dit komt uit het niets uit de lucht vallen, letterlijk. Dit is wel een heel raar verhaal."