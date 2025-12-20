The Guardian heeft zijn jaarlijkse top 100 van beste voetballers ter wereld gepubliceerd en daarin zes spelers uit Nederland opgenomen. Drie spelers staan voor het eerst in de prestigieuze lijst van de Engelse krant. Liverpool-aanvoerder (die al voor het achtste jaar op rij tot de elite wordt gerekend) is op plek 23 de hoogst geklasseerde landgenoot.

Ousmane Dembélé, die eerder dit jaar met Paris Saint-Germain de Champions League won en persoonlijk de Ballon d'Or in de wacht sleepte, voert de lijst dit jaar voor het eerst aan. Hij houdt de nummer vier van vorig jaar, Lamine Yamal, achter zich. Dembélé's ploeggenoot Vitinha completeert de top-drie. De winnaar van vorig jaar, de Spanjaard Rodri (Manchester City) maakt na een jaar vol blessures een enorme duikeling en zakt naar plek 74.

Van Dijk is dankzij zijn uitstekende spel in het kampioensjaar van Liverpool zeven plaatsen gestegen op de ranglijst ten opzichte van vorig seizoen. De mindere prestaties in het huidige seizoen, zowel van zijn club als van Van Dijk zelf, doen daaraan geen afbreuk. "De 34-jarige blijft een onmisbare leider op en buiten het veld voor Liverpool en zal een sleutel tot het herstel zijn", schrijft de krant. De tweede Nederlander op de lijst is Denzel Dumfries (Internazionale), die zichzelf terugvindt op plek 40. Eén positie lager vinden we de eerste debutant: Ryan Gravenberch. The Guardian betitelt hem als 'één van de meest unieke nummers zes in de voetbalwereld'.

Frenkie de Jong, die in 2024/25 met FC Barcelona beslag legde op de treble, is terug te vinden op plaats 60. "Misschien wel voor het eerst was er waardering in Catalonië voor een speler die onvervangbaar was voor Hansi Flick", luidt het juryrapport. Negentien plaatsen daaronder, op plek 79, debuteert Tijjani Reijnders in de lijst. Hij maakte afgelopen zomer de overstap van AC Milan naar Manchester City en ontwikkelt zich steeds meer tot basisspeler onder Pep Guardiola. Ook de zesde en laatste Nederlander op de lijst, die maar nét de top 100 haalde, is een debutant: Micky van de Ven (Tottenham Hotspur). The Guardian roemt zijn snelheid, kracht én aanvallende dreiging en prijst hem om de goal die hij in november maakte tegen FC Kopenhagen ('hij galoppeerde vanuit zijn eigen zestien langs het complete Kopenhagen-elftal en maakte daarna af als een prime Gareth Bale') en noemt Van de Ven 'een absurde voetballer'.