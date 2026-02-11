Live voetbal 4

Melvin Boel opgewacht door Go Ahead-fans, politie ter plaatse

Melvin Boel
Foto: © Imago/realtimes
11 februari 2026, 21:58   Bijgewerkt: 22:03

Go Ahead Eagles verkeert in een  sportieve crisis na de 1-3 thuisnederlaag tegen sc Heerenveen. De ploeg uit Deventer wacht inmiddels al zeventien officiële wedstrijden op een overwinning. Na het laatste fluitsignaal eisten woedende supporters massaal het vertrek van trainer Melvin Boel en moet de politie in actie komen.

De tweede helft van de wedstrijd tegen de Friezen begon nog hoopvol voor de thuisploeg. Julius Dirksen zette Go Ahead Eagles op voorsprong, maar de ploeg slaagde er niet in de vroege weelde vast te houden. Heerenveen boog de achterstand om en liep uit naar een ruime zege. Het is voor de Deventenaren de zeventiende keer op rij dat er niet gewonnen werd; de laatste driepunter dateert van 9 november 2025, toen Feyenoord met 2-1 werd verslagen. De druk op Boel is door deze reeks onhoudbaar geworden voor een groot deel van de achterban.

Supporters eisen vertrek van Melvin Boel

De onvrede op de tribunes was tijdens de wedstrijd al voelbaar. Rond de zeventigste minuut werden de eerste witte zakdoekjes gesignaleerd en klonk de roep om het ontslag van de oefenmeester. Na afloop meldde een groep boze supporters zich bij de ingang van de hoofdtribune. De politie moest eraan te pas komen om de rust in het stadion te laten terugkeren en er werden extra beveiligers ingezet, dat meldt de Stentor.

"Melvin Boel, oprotten!", zo klonk het onomwonden vanaf de tribunes en buiten het stadion. Hoewel de meeste supporters uiteindelijk rustig huiswaarts keerden, bleef de sfeer rond De Adelaarshorst grimmig.

Boel ziet ondanks nederlaag aanknopingspunten

Ondanks de felle kritiek en de precaire situatie waarin de club verkeert, probeert Boel de moed erin te houden. De trainer zocht na het duel direct de kleedkamer op, maar verscheen later wel voor de camera's om tekst en uitleg te geven. "Er zijn altijd fases die goed zijn in een wedstrijd. Soren Tengstedt keert terug na een blessure. We moeten bij elkaar blijven", zo stelde de geplaagde coach bij de Stentor.

Toch kon hij zijn frustratie over het wedstrijdverloop niet verbergen. "Ik vond dat we na de 1-0 niet doorbijten. Dan moet je op zoek naar de tweede en dan laten we één moment een man lopen. In die fase moet je karakter tonen en die bal wegschieten. Dan geven wij een corner weg en die corner gaat erin. Daar word je moedeloos van", aldus Boel.

Dirksen baalt van frustrerend laatste half uur

Verdediger Julius Dirksen, die met zijn eerste doelpunt in de Eredivisie voor een spaarzaam hoogtepunt zorgde, deelde in de teleurstelling van zijn trainer. Volgens de doelpuntenmaker begon de ploeg nog voortvarend aan het duel. "We kwamen goed uit de kleedkamer. We leverden energie, probeerden te voetballen en dat resulteerde ook in een doelpunt", aldus Dirksen.

De euforie was echter van korte duur. "Het laatste half uur was frustrerend. Het zat er niet in vandaag. Zo’n nederlaag oplopen is heel zuur, teleurstellend", vervolgt de verdediger.

Resultatenoverzicht Go Ahead Eagles (Nov 2025 - Feb 2026)

Datum

Tegenstander

Competitie

Uitslag

09-11-2025

Feyenoord

Eredivisie

2-1 W

07-12-2025

AZ

Eredivisie

Verlies

14-12-2025

FC Twente

Eredivisie

0-2 V

17-12-2025

Roda JC

KNVB Beker

1-1 (W n.s.)

21-12-2025

FC Groningen

Eredivisie

1-1 G

11-01-2026

Fortuna Sittard

Eredivisie

2-2 G

14-01-2026

Heracles Almelo

KNVB Beker

2-2 (W n.s.)

22-01-2026

OGC Nice

Europa League

1-3 V

29-01-2026

Braga

Europa League

0-0 G

01-02-2026

FC Volendam

Eredivisie

1-1 G

05-02-2026

Telstar

KNVB Beker

1-2 V

08-02-2026

Telstar

Eredivisie

1-1 G

11-02-2026

sc Heerenveen

Eredivisie

1-3 V

Denk jij dat Melvin Boel de juiste trainer is om Go Ahead Eagles uit deze crisis te helpen?

Laden...
78 stemmen

