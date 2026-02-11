Live voetbal 4

Zeldzaam: geen enkele Engelse speler in basis bij Sunderland - Liverpool

Teamfoto Nederland voor duel met Finland
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 februari 2026, 21:20   Bijgewerkt: 21:26

De Premier League is woensdagavond het toneel van een bijzonder Nederlands onderonsje. Tijdens het duel tussen Sunderland en Liverpool op het Stadium of Light staan er namelijk maar liefst vijf landgenoten tegelijkertijd aan de aftrap. Mede dankzij de Nederlandse inbreng, staat er geen enkele Engelse speler in de basis bij Sunderland - Liverpool, iets wat zelden voorkomt.

Bij het Liverpool van manager Arne Slot is de Nederlandse kern inmiddels een vast gegeven, maar ook bij de tegenstander uit het noordoosten van Engeland kleuren de namen oranje. Terwijl Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo de kleuren van de bezoekers verdedigen, verschijnen doelman Robin Roefs en spits Brian Brobbey aan de aftrap namens Sunderland. Het zorgt voor een unieke situatie in de Premier League. 

Artikel gaat verder onder video

Sunderland - Liverpool is namelijk de vierde wedstrijd ooit in de Premier League waarin geen enkele Engelse speler in één van de basisopstellingen staat. Eerder gebeurde dit bij Fulham - Manchester City (2025), Arsenal - Chelsea (2021) en Arsenal - Portsmouth (2009). 

Slot kiest voor vertrouwde namen bij Liverpool

Arne Slot, die vorig seizoen nog de landstitel veroverde met Liverpool, blijft ondanks een wisselvallige periode vasthouden aan zijn Nederlandse sterkhouders. Van Dijk vormt zoals gebruikelijk de defensieve as, terwijl Gravenberch op het middenveld de lijnen uitzet. Voorin moet Gakpo voor het gevaar zorgen. 

Bij Sunderland staat Brobbey andermaal in de punt van de aanval, terwijl Roefs weer onder de lat staat. Met Lutsharel Geertruida heeft de promovendus nog een Nederlander achter de hand.

Wie is volgens jou momenteel de meest invloedrijke Nederlander in de Premier League?

Laden...
40 stemmen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Brian Brobbey van Sunderland

'Sunderland gaat voor vertrek Brobbey naar Fenerbahçe liggen'

  • do 5 februari, 21:36
  • 5 feb. 21:36
  • 7
Arne Slot van Liverpool

Arne Slot: 'Onacceptabel als Liverpool geen Champions League haalt'

  • Gisteren, 12:58
  • Gisteren, 12:58
  • 1
Arne Slot Liverpool Leeds United

Arne Slot is woedend op scheidsrechter: 'Hij moet zijn werk doen'

  • zo 8 februari, 21:39
  • 8 feb. 21:39
  • 1
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sunderland - Liverpool

Sunderland
21:15
Liverpool
Vandaag om 21:15
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
9
Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle
26
0
36
11
Sunderland
25
-2
36
12
Fulham
25
-2
34
13
Crystal Palace
25
-3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel