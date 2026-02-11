Live voetbal 6

Mats Deijl: ‘Ik sluit een terugkeer naar Go Ahead niet uit’

Mats Deijl bij ESPN
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 februari 2026, 19:10

Mats Deijl heeft woensdagavond, voorafgaand aan het duel tussen Go Ahead Eagles en sc Heerenveen, afscheid genomen van De Adelaarshorst. De voormalig aanvoerder van de Deventenaren sluit een toekomstige terugkeer naar Go Ahead – de club waar hij talloze successen behaalde – niet uit.

Afgelopen winterstop kwam er een einde aan de succesvolle periode van Deijl bij Go Ahead Eagles. Mede door de blessure van Givairo Read ging Feyenoord aan de haal met de 28-jarige rechtsback. In Deventer groeide Deijl uit tot één van de steunpilaren van de club, won hij de KNVB Beker en werd hij matchwinner in de Europa League-wedstrijd tegen Aston Villa.

Voorafgaand aan het duel tegen Heerenveen nam de verdediger afscheid van het publiek in De Adelaarshorst.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb hier 4,5 jaar gespeeld en een heel mooie tijd gehad. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Niet alleen de supporters, maar ook de mensen op kantoor, de staf en de spelers. Door hen heb ik het hier enorm naar mijn zin gehad. Ik ben blij dat Go Ahead altijd mijn thuis zal blijven en ik sluit niet uit dat ik hier ooit weer terugkom.”

“Zegt hij nou dat hij weer terugkomt? Hij komt gewoon weer terug!”, lacht Leo Oldenburger. Mario Been reageert wat serieuzer: “Hij is natuurlijk Mister Go Ahead, maar als je een stap kunt maken naar Feyenoord, dan kun je die niet laten lopen”, aldus de voormalig trainer van Feyenoord en NEC.

Deijl verschijnt bij de desk

Na zijn ereronde, verschijnt Deijl ook bij de desk van ESPN. Leo Oldenburger vraagt nogmaals of de rechtsback zijn terugkeer al aankondigde: “Ik sluit het niet uit, je weet nooit hoe een carrière kan lopen. Misschien als voetballer of in een andere rol: nee, ik sluit dat zeker niet uit. Het is uiteindelijk een heel mooi huwelijk gebleken, dat 4,5 jaar heeft geduurd", aldus Deijl.

➡️ Meer nieuws Mats Deijl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • Gisteren, 10:56
  • Gisteren, 10:56
  • 7
Ayase Ueda Feyenoord

Nieuw geluid over afwezigheid Ueda: ‘Blijkbaar is het iets mentaals’

  • ma 9 februari, 16:24
  • 9 feb. 16:24
  • 10
Het logo van voetbalclub Ajax

Debutant Da Silva krijgt een 9 (!) bij Ajax: ‘Lichtpuntje van de week’

  • ma 9 februari, 10:50
  • 9 feb. 10:50
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mats Deijl

Mats Deijl
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (15 jul. 1997)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Go Ahead
34
4
2023/2024
Go Ahead
34
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
22
40
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
21
21
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel