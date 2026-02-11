heeft woensdagavond, voorafgaand aan het duel tussen Go Ahead Eagles en sc Heerenveen, afscheid genomen van De Adelaarshorst. De voormalig aanvoerder van de Deventenaren sluit een toekomstige terugkeer naar Go Ahead – de club waar hij talloze successen behaalde – niet uit.

Afgelopen winterstop kwam er een einde aan de succesvolle periode van Deijl bij Go Ahead Eagles. Mede door de blessure van Givairo Read ging Feyenoord aan de haal met de 28-jarige rechtsback. In Deventer groeide Deijl uit tot één van de steunpilaren van de club, won hij de KNVB Beker en werd hij matchwinner in de Europa League-wedstrijd tegen Aston Villa.

Voorafgaand aan het duel tegen Heerenveen nam de verdediger afscheid van het publiek in De Adelaarshorst.

“Ik heb hier 4,5 jaar gespeeld en een heel mooie tijd gehad. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Niet alleen de supporters, maar ook de mensen op kantoor, de staf en de spelers. Door hen heb ik het hier enorm naar mijn zin gehad. Ik ben blij dat Go Ahead altijd mijn thuis zal blijven en ik sluit niet uit dat ik hier ooit weer terugkom.”

“Zegt hij nou dat hij weer terugkomt? Hij komt gewoon weer terug!”, lacht Leo Oldenburger. Mario Been reageert wat serieuzer: “Hij is natuurlijk Mister Go Ahead, maar als je een stap kunt maken naar Feyenoord, dan kun je die niet laten lopen”, aldus de voormalig trainer van Feyenoord en NEC.

Deijl verschijnt bij de desk

Na zijn ereronde, verschijnt Deijl ook bij de desk van ESPN. Leo Oldenburger vraagt nogmaals of de rechtsback zijn terugkeer al aankondigde: “Ik sluit het niet uit, je weet nooit hoe een carrière kan lopen. Misschien als voetballer of in een andere rol: nee, ik sluit dat zeker niet uit. Het is uiteindelijk een heel mooi huwelijk gebleken, dat 4,5 jaar heeft geduurd", aldus Deijl.