Go Ahead Eagles staat op het punt zich te versterken met , zo melden verschillende media. De 27-jarige back, die in Nederland eerder uitkwam voor FC Twente, moet overkomen van Championship-club Birmingham City.

De Eagles zijn op zoek naar een versterking voor de rechtsbackpositie, aangezien aanvoerder Mats Deijl hard op weg lijkt naar Feyenoord. Meerdere kandidaten werden genoemd, waaronder Hidde ter Avest (Oxford United), maar het lijkt er dus op dat Sampsted het gaat worden. Tijmen van Wissing (RTV Oost) meldt dat de IJslander momenteel gekeurd wordt. Het nieuws wordt bevestigd door Jeroen Kapteijns (De Telegraaf), die schrijft dat de clubs reeds helemaal akkoord zijn.

FC Twente nam Sampsted in de winterstop van het seizoen 2022/23 transfervrij over van het Noorse Bodø/Glimt. De IJslander zou uiteindelijk 44 wedstrijden namens de Tukkers spelen, daarin was hij eenmaal trefzeker en leverde hij twee assists. In de zomer van 2024 verkocht Twente Samsted voor een kleine anderhalf miljoen euro aan Birmingham City. Daar tekende hij een contract tot medio 2027.

Inmiddels is Sampsted bij Birmingham, dat dertiende staat in de Championship, overbodig. Dit seizoen kwam hij pas in zes competitiewedstrijden in actie en mocht hij ook in de toernooien om de FA Cup en de EFL-Cup eenmaal opdraven. Of Go Ahead de IJslander gaat huren of definitief overneemt is nog niet bekend.