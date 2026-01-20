Live voetbal

Klapper voor Go Ahead Eagles: Milan Smit vertrekt voor 5,5 miljoen euro

Milan Smit Go AHead
Foto: © Imago
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
20 januari 2026, 23:45   Bijgewerkt: 23:50

Milan Smit gaat Go Ahead Eagles nog deze maand verlaten. ESPN en Voetbal International melden donderdagavond laat dat de 22-jarige spits op het punt staat om een contract te tekenen bij het Engelse Stoke City.

Go Ahead Eagles gaat fors verdienen aan de verkoop van Smit: Stoke City betaalt naar verluidt liefst 5,5 miljoen euro. Dat is een clubrecord: nooit eerder verdienden de Deventenaren meer geld aan een uitgaande transfer.

Het oude record stond op naam van Oliver Antman, die Go Ahead Eagles afgelopen zomer voor 4,4 miljoen euro verliet voor Rangers FC. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde account WFCGRONINGEN op X vloeit 20 procent van de transfersom terug naar SC Cambuur, de vorige club van Smit.

Voor Smit is zijn transfer naar Stoke City de beloning voor een uitstekende ontwikkeling. De aanvaller maakte anderhalf jaar geleden de overstap van SC Cambuur naar Go Ahead Eagles en is sinds dit seizoen de eerste spits van de bekerwinnaar. Hij is met 10 doelpunten en 2 assists in 28 officiële duels behoorlijk op dreef deze voetbaljaargang.

Smit wordt naar verluidt later deze week gekeurd door Stoke City. Bij de huidige nummer zeven van de Championship, het tweede niveau in Engeland, treft hij met voormalig Vitessenaar Million Manhoef een landgenoot.

Milan Smit

Milan Smit
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 22 jaar (13 feb. 2003)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
19
6
2024/2025
Go Ahead
22
3
2024/2025
Cambuur
3
1
2023/2024
Cambuur
36
19

Meer info

