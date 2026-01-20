Live voetbal 4

Feyenoord wil Mats Deijl weghalen bij Go Ahead Eagles

Mats Deijl in het stadion van Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
20 januari 2026, 19:26   Bijgewerkt: 19:42

Feyenoord maakt jacht op de komst van Mats Deijl, zo meldt FR12.nl dinsdagavond. Volgens de fansite bereidt de Rotterdamse club momenteel een bod voor op de 28-jarige rechtsback van Go Ahead Eagles.

Feyenoord is vanwege de blessure van Givairo Read op zoek naar defensieve versterkingen voor aan de rechterkant. Vorige week werd bekend dat de Rotterdammers de rechtsback minstens zes weken moeten missen vanwege een hamstringblessure.

Artikel gaat verder onder video

Deijl is naar verluidt serieus in beeld om deze maand naar Feyenoord te verkassen. “De club onderneemt momenteel concrete stappen richting een transfer”, schrijft FR12.nl.

Hoeveel Deijl moet kosten, is niet bekend. De aanvoerder van Go Ahead Eagles vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van 1,6 miljoen euro en heeft nog een contract tot de zomer van 2028 in Deventer.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Derksen en Van der Gijp halen vernietigend uit naar Van Persie

  • Gisteren, 22:26
  • Gisteren, 22:26
Krabbendam: ‘Ook Bijlow lag niet lekker met Robin van Persie’

Krabbendam: ‘Ook Bijlow lag niet lekker met Robin van Persie’

  • Gisteren, 21:25
  • Gisteren, 21:25
Dennis te Kloese

Feyenoord laat oog vallen op aanvaller Matheus Martins (22)

  • Gisteren, 20:41
  • Gisteren, 20:41
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
514 Reacties
611 Dagen lid
706 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik gun het Deijl wel, maar heeft Feyenoord straks niet veel te veel backs op rechts? Nieuwkoop, Reed. Lotomba, St Juste en Deijl. Volgens mij wil deze jongen een stap naar het buitenland maken. Gaat hij naar Feyenoord dan kan hij dat welvergeten

0laf
1.076 Reacties
1.212 Dagen lid
5.514 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuke gozer, aardige verdediger, maar niet één die je naar een hoger niveau tilt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
514 Reacties
611 Dagen lid
706 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik gun het Deijl wel, maar heeft Feyenoord straks niet veel te veel backs op rechts? Nieuwkoop, Reed. Lotomba, St Juste en Deijl. Volgens mij wil deze jongen een stap naar het buitenland maken. Gaat hij naar Feyenoord dan kan hij dat welvergeten

0laf
1.076 Reacties
1.212 Dagen lid
5.514 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuke gozer, aardige verdediger, maar niet één die je naar een hoger niveau tilt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mats Deijl

Mats Deijl
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 28 jaar (15 jul. 1997)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
19
1
2024/2025
Go Ahead
34
4
2023/2024
Go Ahead
34
1
2022/2023
Go Ahead
32
2

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel