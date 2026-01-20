Feyenoord wil Mats Deijl weghalen bij Go Ahead Eagles

Feyenoord maakt jacht op de komst van Mats Deijl, zo meldt FR12.nl dinsdagavond. Volgens de fansite bereidt de Rotterdamse club momenteel een bod voor op de 28-jarige rechtsback van Go Ahead Eagles.
Feyenoord is vanwege de blessure van Givairo Read op zoek naar defensieve versterkingen voor aan de rechterkant. Vorige week werd bekend dat de Rotterdammers de rechtsback minstens zes weken moeten missen vanwege een hamstringblessure.
Deijl is naar verluidt serieus in beeld om deze maand naar Feyenoord te verkassen. “De club onderneemt momenteel concrete stappen richting een transfer”, schrijft FR12.nl.
Hoeveel Deijl moet kosten, is niet bekend. De aanvoerder van Go Ahead Eagles vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van 1,6 miljoen euro en heeft nog een contract tot de zomer van 2028 in Deventer.
ik gun het Deijl wel, maar heeft Feyenoord straks niet veel te veel backs op rechts? Nieuwkoop, Reed. Lotomba, St Juste en Deijl. Volgens mij wil deze jongen een stap naar het buitenland maken. Gaat hij naar Feyenoord dan kan hij dat welvergeten
