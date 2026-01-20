Live voetbal 2

Van Persie slaat nieuwjaarsreceptie Feyenoord over op verzoek Te Kloese

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
20 januari 2026, 17:42

Robin van Persie schittert dinsdag door afwezigheid bij de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. De geplaagde trainer laat zijn gezicht op verzoek van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese niet zien, zo bericht 1908.nl.

Nog geen jaar na zijn aanstelling als hoofdtrainer van Feyenoord, ligt Van Persie zwaar onder vuur bij de supporters en in de media. De sportieve prestaties vallen gigantisch tegen. Na een prima start van het seizoen wist Feyenoord slechts drie van de laatste veertien wedstrijden te winnen. Bovendien kwam Van Persie hard in botsing met zijn gewezen aanvoerder Quinten Timber, die inmiddels hard op weg is naar Olympique Marseille.

Artikel gaat verder onder video

Te midden van alle onrust overweegt Feyenoord niet om de samenwerking met Van Persie vroegtijdig te beëindigen, zo stelde Te Kloese gisteren (maandag) tegenover het Algemeen Dagblad. Een ontslag van de oud-international is 'niet aan de orde', aldus de beleidsbepaler in De Kuip.

Een dag later ontbreekt Van Persie dus op de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. "Ik heb hem verzocht om zichzelf, de spelers en de staf de ruimte te geven voor de voorbereiding (op het Europa League-duel met Sturm Graz van komende donderdag, red.)", wordt Te Kloese geciteerd door bovengenoemde site. "Hij was vandaag erg druk, dus ik had weinig tijd om met hem te spreken." In de woorden van Te Kloese is Van Persie 'heel sterk'. "Alles wat er gebeurt, laat hem niet koud. Het is heel normaal dat zoiets impact heeft op iemand", aldus de directeur.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Derksen en Van der Gijp halen vernietigend uit naar Van Persie

  • Gisteren, 22:26
  • Gisteren, 22:26
Krabbendam: ‘Ook Bijlow lag niet lekker met Robin van Persie’

Krabbendam: ‘Ook Bijlow lag niet lekker met Robin van Persie’

  • Gisteren, 21:25
  • Gisteren, 21:25
Dennis te Kloese

Feyenoord laat oog vallen op aanvaller Matheus Martins (22)

  • Gisteren, 20:41
  • Gisteren, 20:41
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel