Van Persie slaat nieuwjaarsreceptie Feyenoord over op verzoek Te Kloese

Robin van Persie schittert dinsdag door afwezigheid bij de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. De geplaagde trainer laat zijn gezicht op verzoek van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese niet zien, zo bericht 1908.nl.

Nog geen jaar na zijn aanstelling als hoofdtrainer van Feyenoord, ligt Van Persie zwaar onder vuur bij de supporters en in de media. De sportieve prestaties vallen gigantisch tegen. Na een prima start van het seizoen wist Feyenoord slechts drie van de laatste veertien wedstrijden te winnen. Bovendien kwam Van Persie hard in botsing met zijn gewezen aanvoerder Quinten Timber, die inmiddels hard op weg is naar Olympique Marseille.

Artikel gaat verder onder video

Te midden van alle onrust overweegt Feyenoord niet om de samenwerking met Van Persie vroegtijdig te beëindigen, zo stelde Te Kloese gisteren (maandag) tegenover het Algemeen Dagblad. Een ontslag van de oud-international is 'niet aan de orde', aldus de beleidsbepaler in De Kuip.

Een dag later ontbreekt Van Persie dus op de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. "Ik heb hem verzocht om zichzelf, de spelers en de staf de ruimte te geven voor de voorbereiding (op het Europa League-duel met Sturm Graz van komende donderdag, red.)", wordt Te Kloese geciteerd door bovengenoemde site. "Hij was vandaag erg druk, dus ik had weinig tijd om met hem te spreken." In de woorden van Te Kloese is Van Persie 'heel sterk'. "Alles wat er gebeurt, laat hem niet koud. Het is heel normaal dat zoiets impact heeft op iemand", aldus de directeur.