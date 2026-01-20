Feyenoord gaat naar verluidt op zoek naar een technisch directeur, zo meldt het Algemeen Dagblad. Die rol werd de afgelopen jaren ingevuld door algemeen directeur Dennis te Kloese, maar er klinkt steeds meer kritiek op zijn functioneren.

Te Kloese begon in januari 2022 als algemeen directeur van Feyenoord en na het vertrek van Frank Arnesen een half jaar later nam hij ook de rol van technisch directeur op zich. Met name op zijn optreden in die rol krijgt Te Kloese veel kritiek. Zo halen critici regelmatig mindere aankopen als Gonçalo Borges, Casper Tengstedt, Cyle Larin, Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki en Luka Ivanusec aan, terwijl de bestuurder ook verantwoordelijk was voor de aanstelling van Brian Priske en Robin van Persie.

In de podcast Dutch Dragons gaf Te Kloese onlangs aan dat hij van mening is dat hij goed werk heeft geleverd bij Feyenoord, maar dat het nog steeds beter kan. De bestuurder is van mening dat Feyenoord bij zijn komst ‘een 3’ was en inmiddels is gegroeid naar ‘een 7’. Te Kloese is ervan overtuigd dat hij de club naar ‘een 9’ kan leiden. Maar met de dramatische reeks van het eerste elftal, lijkt dit cijfer momenteel eerder omlaag te gaan. “Al het goede werk van Te Kloese valt weg als die ene vraag wordt gesteld: is hij er in geslaagd om de ongekende succesperiode onder Slot te verlengen?”, schrijft het AD. “Het antwoord daarop is dan nee – hoe je het ook wendt of keert.”

Op dit moment zou Feyenoord druk bezig zijn met het zoeken naar een nieuwe technisch directeur, zo stelt het AD. Afgelopen seizoen klonk er ook al kritiek op de dubbelrol van Te Kloese, die vervolgens op zoek ging naar een technische man. Omdat de zoektocht naar een directeur niet was geslaagd, werd ervoor gekozen om Mark Ruijl aan te stellen als technisch manager. “Zo iemand vinden is niet makkelijk. Ik kon hem in elk geval niet vinden”, gaf Te Kloese destijds aan. Nu lijkt de bestuurder opnieuw op zoek te gaan naar een opvolger aan de technische kant van zijn functie.