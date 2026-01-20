Rob Jetten heeft zondagmiddag een opvallende foto gedeeld op Facebook. De partijleider van de D66, die eerder openlijk aangaf dat hij supporter is van Feyenoord, plaatst een foto waarop hij een sjaal van aartsrivaal Ajax vasthoudt.

De nieuwjaarsbijeenkomst van D66 vond zaterdagavond plaats in Amsterdam. Jetten was daar uiteraard aanwezig. “Gisterenavond, na opnieuw een dag aan de formatietafel, was ik bij de nieuwjaarsbijeenkomst van D66 in Amsterdam. Wat een energie en enthousiasme!”, schrijft hij op Facebook.

Rob Jetten gespot met Ajax-sjaal

Hoewel Rob Jetten is geboren in het Noord-Brabantse Veghel, is hij geen fan van PSV. Al sinds kleins af aan support de D66-partijleider Feyenoord. “Feyenoord is mijn cluppie. Daar ga ik met mijn vader af en toe kijken, al was Feyenoord – PSV vorig jaar een beetje pijnlijk”, gaf hij openlijk toe in een uitzending van Vandaag Inside.

“Ik ben als klein jongetje meegenomen naar De Kuip. Toen dat stadion stond te trillen, was ik verkocht. Dus ik ben in mijn jeugd veel bij Feyenoord geweest. In mijn studententijd trouwens veel bij NEC”, sprak Jetten eveneens.

Des te opvallender is de foto die zaterdagavond is gemaakt op de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn partij. Jetten deelt een reeks afbeeldingen, waarvan de laatste toch hoogst opmerkelijk is. Daarop is de politicus glimlachend te zien met een Ajax-sjaal. Daarop staat de tekst ‘Dit is mijn club’. Jetten is zich echter bewust van het feit dat de foto de nodige vragen oproept. “Ik zal die laatste foto maar niet aan het thuisfront laten zien”, schrijft hij met een knipoog onder het Facebook-bericht.