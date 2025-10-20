D66-partijleider Rob Jetten is supporter van Feyenoord, zo vertelt hij maandagavond tijdens Vandaag Inside. Hoewel de politicus werd geboren in Noord-Brabant (Veghel), is hij geen fan van PSV. Dat zorgt voor verbazing bij Johan Derksen.

Net als Joost Eerdmans (JA21), Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA) en Geert Wilders (PVV) schoof ook Jetten aan bij de populaire talkshow van SBS6. Zoals wel vaker ging het in de uitzending al snel over het afgelopen voetbalweekend. “Wordt dit bij jou thuis ook allemaal besproken?”, vraagt Wilfred Genee, nadat de tafel de nederlaag van Ajax heeft besproken.

Artikel gaat verder onder video

“Nee, ik heb gister (zondag) wel even naar Feyenoord gekeken. Feyenoord is mijn cluppie. Daar ga ik met mijn vader af en toe kijken, al was Feyenoord – PSV vorig jaar een beetje pijnlijk”, begint Jetten. Derksen onderbreekt hem: “Ben jij als Brabander niet voor PSV?”

Jetten: “Ja, dat is een pijnlijk punt thuis, maar ik ben als klein jongetje meegenomen naar De Kuip. Toen dat stadion stond te trillen, was ik verkocht. Dus ik ben in mijn jeugd veel bij Feyenoord geweest. In mijn studententijd trouwens veel bij NEC.”

Dat laatste kan Derksen, die fan is van de Nijmegenaren, wel waarderen. “Dat zijn twee clubs waar je soms pijn moet lijden om af en toe te kunnen genieten als ze iets winnen”, grapt de D66-leider.