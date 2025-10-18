Geert Wilders-effect bij Vandaag Inside: record voor SBS6-talkshow

De aanwezigheid van Geert Wilders bij Vandaag Inside heeft een duidelijk effect op de kijkcijfers van de talkshow. Het programma noteerde vrijdagavond een seizoensrecord: 1.142.000 bekeken de uitzending waarin de PVV-leider te gast was.

Wilders, die normaal gesproken geen verantwoording aflegt in tv-studio’s, schoof vrijdagavond aan bij de kersverse Gouden Televizierring-winnaar van 2025. In aanloop naar de verkiezingen op 29 oktober gaven meerdere lijsttrekkers de afgelopen weken hun acte de présence bij de populaire talkshow van SBS6. Zo waren Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA) en Joost Eerdmans (JA21) onlangs te gast.

Vrijdag schoof Wilders van de PVV aan bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Dat had direct gevolgen voor de kijkcijfers, zo meldt Tina Nijkamp zaterdagochtend op Instagram: “Vandaag Inside noteert met Wilders aan tafel een lineair seizoensrecord: 1.142.000 en ook nog een hele hoge 27.9 in een 25-54 jaar”, aldus de kijkcijferexpert.

Een opmerkelijk feitje is dat deze score nagenoeg hetzelfde is als de score van 2023, toen Wilders aanschoof bij Vandaag Inside. Destijds keken er 1.410.000 mensen naar het programma. Wilders deelt het bericht van Nijkamp op X.