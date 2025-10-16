Genee open over duistere kant Vandaag Inside: 'Mijn gezin wordt dikwijls lastiggevallen'

Wilfred Genee hoopt met collega's René van der Gijp en Johan Derksen donderdagavond een nieuwe Televizier-ring binnen te slepen. Toch is Vandaag Inside niet enkel een succesformule: zijn gezin lijdt eronder, deelt de presentator bij Goedemorgen Nederland.

Donderdag zijn de verkiezingen Televizier-ring 2025, waar Vandaag Inside volgens de peilingen de grote favoriet voor is. Genee maakt al dagen promotie en moedigt mensen aan op de talkshow te stemmen. Stemmen uit eerdere rondes tellen niet meer mee. "We beginnen gewoon weer op nul. Ik hoop niet dat mensen denken: ze zullen wel winnen, ik ga niet stemmen. Vanaf vanavond (donderdag, red.) 20.00 uur kan dat", zegt Genee bij WNL.

Bij de talkshow, momenteel vaak een cocktail van serieuze onderwerpen en humor, gaat echter niet alles goed. Zo worden er regelmatig ruzies publiekelijk uitgevochten en is VI vaker aan de schandpaal genageld. Het programma meerdere keren aan het eind van zijn latijn te komen. Kijkers denken mogelijk dat de rellen een plot zijn om meer kijkers te trekken, maar dat ontkent Genee heel duidelijk. "Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er nooit op zitten wachten. Er zitten ook best wel heftige momenten tussen. We hebben de Akwasi-rel gehad, dat is toen helemaal geëscaleerd. We hebben de situatie met de kaars gehad, maar ook onderling is het een aantal keer helemaal uit de hand gelopen. Dat is niet geregisseerd of gescript."

Gezin ondervindt last van publieke optredens Genee

Genee had liever gehad dat dat niet was gebeurd en noemt de gevolgen voor zijn privéleven. "Dat levert vaak heel veel gezeik op, ook thuis en in je naaste omgeving. Als mensen een bepaalde kant kiezen, en vaak is dat de kant van Johan, dan kom je ergens, zoals in een restaurant, en beginnen mensen te schreeuwen. Soms maken ze opmerkingen of betrekken ze je gezin erbij. Dan denk je ook wel: dat is niet zo nodig." De kinderen en de vrouw van Genee worden dikwijls lastiggevallen om de uitspraken van de presentator. "Ja, die krijgen ook de opmerkingen te horen. Zij hebben daar natuurlijk niet om gevraagd. Ik vind niet dat dat erbij moet horen, zoals ik vaker hoor."

De presentator hoopt dat alle kritiek zich in de toekomst enkel naar hemzelf wordt gestuurd. "Als je mij een klootzak vindt, en daar kan ik me best iets van voorstellen, dan mag je mij aanpakken. Laat de rest een beetje met rust." Genee filosofeert wel eens over het einde van het programma. "Tuurlijk denk ik daar wel eens over na. Maar ik rijd ook heel vaak met een enorme glimlach naar huis toe en denk ik: wat we hier maken is toch wel heel bijzonder."