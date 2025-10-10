Live voetbal 2

Johan Derksen reageert in Vandaag Inside positief op nieuwe carnavalskraker van Wilfred Genee

Wilfred Genee en Johan Derksen bij Vandaag Inside
Foto: © Talpa/Realtimes
Tijmen Gerritsen
10 oktober 2025, 08:00

Wilfred Genee heeft zich vrijdagavond in het programma Vandaag Inside verbaasd over Johan Derksen. De besnorde analist is normaliter uiterst kritisch op de zangkwaliteiten van de presentator, maar vindt het nieuwe nummer van Genee verrassend goed.

Samen met volkszanger John de Bever heeft Genee een nieuwe carnavalskraker uitgebracht: Koekoek. Vrijdag werd het nummer officieel gelanceerd, en Johan Derksen is tot ieders verbazing in Vandaag Inside best positief: "In het genre is het niet zo'n slecht nummer," stelt de analist.

Wilfred Genee kan zijn oren niet geloven. De presentator wordt op muzikaal vlak namelijk regelmatig door Derksen met de grond gelijkgemaakt. Dit keer niet. "Gaat het goed met je?", vraagt Genee dan ook gekscherend aan Derksen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

