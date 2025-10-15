Geert Wilders hervat verkiezingscampagne en schuift aan bij Vandaag Inside

Geert Wilders pakt na een korte pauze zijn verkiezingscampagne weer op en zal vrijdag 17 oktober te zien zijn bij Vandaag Inside. Door terreurdreiging voelde de PVV-lijsttrekker zich niet senang bij het bijwonen van verscheidene debatten, maar Wilders laat zich daardoor niet meer tegenhouden en schuift aan bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Onlangs bleek dat Wilders doelwit was van een Belgische terreurcel, die hem vanwege hij politieke standpunten kwaad zouden willen doen. De PVV-voorman schrapte vervolgens een aantal debatten uit zijn agenda, waaronder het RTL-verkiezingsdebat van zondag. Henri Bontenbal (CDA), Rob Jetten (D66), Frans Timmermans (Groenlinks-PvdA) en Dilan Yeşilgöz (VVD) waren toen wel van de partij.

Artikel gaat verder onder video

Wilders geeft de strijd echter niet op en is de komende tijd weer aanwezig bij verschillende tv-programma's en debatten, zo meldt hij woensdag op X. De politicus geeft aan dat hij ondertussen 21 jaar onder beveiliging leeft en in een safehouse verblijft.

"Ik ken na al die jaren het gevoel van persoonlijke vrijheid niet meer. De impact van dat alles op jezelf en je gezin is vaak moeilijk uit te leggen aan mensen die het niet zelf hebben meegemaakt. Maar er komen nu verkiezingen aan, het is campagnetijd en ik voel een grote verantwoordelijkheid voor Nederland en alle PVV-kiezers", schrijft Wilders.

Vrijdag zal de politicus te zien zijn bij Vandaag Inside, waarmee hij in de voetsporen treedt van andere Tweede Kamer-leden, zoals Timmermans en Joost Eerdmans. Ook zal Wilders zichzelf en zijn meningen verdedigen tijdens het SBS-debat en het NOS-slotdebat.