Valentijn Driessen: 'Er is helemaal geen hond geïnteresseerd in mij'

Valentijn Driessen vindt de aandacht voor hemzelf als persoon maar ongemakkelijk, zo zegt de chef voetbal van De Telegraaf tegen Wilfred Genee in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside. De journalist liet afgelopen weekend in een radio-interview weten dat hij helemaal geen vrienden heeft, een opmerking die veel bekijks trok.

Driessen schoof recent aan bij De Perstribune op NPO Radio 1, dat gepresenteerd wordt door Margreet Reijntjes. "Ik heb geen vrienden en verjaardagen hoeven van mij ook niet", zei de journalist onder meer in dat gesprek. Driessen vertelde daarna oook dat er bij hem thuis nooit iemand voor hem over de vloer komt en dat hij geen idee heeft wie hij zou moeten bellen als hij midden in de nacht met een lekke band komt te staan ('behoudens de ANWB').

Genee brengt het radio-interview ter sprake na de Vandaag Inside-uitzending van maandagavond ."Of het vervelend was? Ik hou er niet van, niet over jezelf", zegt Driessen. "Kijk: dit was geen psychologisch geleuter, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ze (Reijntjes, red.) deed het natuurlijk wel heel goed, ik vond haar goed interviewen. Maar daar ben ik niet van, niet over jezelf. Verschrikkelijk, ik vind het gewoon verschrikkelijk, man. Wie is er nou geïnteresseerd? Er is helemaal geen hond geïnteresseerd in mij."

Genee werpt daar tegenin dat Driessen toch niet voor niets het 'kijkcijferkanon' van Vandaag Inside is, aangezien de uitzending van maandag - waarin de journalist steevast te gast is - vaak het best bekeken wordt van de hele week. Volgens Driessen is dat echter totaal niet zijn eigen verdienste: "Dat is ook gelul, over dat 'kijkcijferkanon'. Maandag is er geen voetbal, dan kijken heel veel uit het voetbal. Dus dan zijn de kijkcijfers automatisch beter dan dinsdag en woensdag, dan wordt er weer gevoetbald. Nee joh, ga weg", aldus Driessen.

VIDEO - In de Wandelgangen met Valentijn Driessen