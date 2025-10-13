Valentijn Driessen openhartig over privéleven: ‘Ik heb geen vrienden’

Valentijn Driessen heeft in het radioprogramma De Perstribune van Omroep MAX openhartig gesproken over zijn privéleven. De chef voetbal van De Telegraaf vertelde dat hij geen vrienden heeft, maar hij benadrukte dat hij hier ook geen behoefte aan heeft.

Driessen was zondag te gast in De Perstribune en daar kwam zijn privéleven ter sprake. “Ik heb geen vrienden en verjaardagen hoeven van mij ook niet”, begint de verslaggever. Dat zorgt bij hem thuis wel eens voor lastige situaties, want niet iedereen denkt er op die manier over. “Maar bij mij komt er niemand speciaal voor mij over de vloer, omdat dat een vriend van mij is.” Driessen hoort mensen soms zeggen dat ze iemand midden in de nacht wakker kunnen bellen om een band te verwisselen. “Ik zou niet weten wie ik moet bellen, behoudens de ANWB. Dat zit er gewoon niet in.”

Waar velen een leven zonder vrienden als eenzaam zouden zien, vindt Driessen het zelf ‘prima’. “Ik zit er ook niet om verlegen. Het geeft ook weinig verplichtingen. Dat is ook wel lekker”, belicht hij een positieve kant. “Dus dat je wel gewoon je eigen leven kan leiden. Ik heb vroeger wel in vriendengroepjes gezeten en zo, maar dat ging nooit heel ver.” Ziet Driessen zichzelf als ongenaakbaar? “Nee, totaal niet. Ik denk dat ik heel laagdrempelig ben. Ik kan goed praatjes maken met mensen, maar ik beschouw mensen niet snel als een vriend. Ik beschouw mensen eigenlijk nooit als een vriend.”

Driessen krijgt vervolgens de vraag met wie hij praat als hij zich ongelukkig voelt. “Ik voel me niet zo snel ongelukkig”, antwoordt de journalist. “Toen m'n moeder overleed wel. Dan kom ik bij m'n vrouw terecht en bij m'n vader. En dat is wel het kringetje waarin ik dat soort dingen bespreek. Maar verder gaat het ook niet.”

