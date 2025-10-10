Live voetbal

Driessen: ‘Rechtsbuiten is het zorgenkindje voor Koeman voor het WK’

Ronald Koeman
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
10 oktober 2025, 11:25

Het Nederlands elftal heeft op dit moment geen goede rechtsbuiten, zo stelt Valentijn Driessen in Kick-off. Recent speelden Donyell Malen, Xavi Simons en Jeremie Frimpong op die positie, maar zij zijn allen geen echte rechtsbuitens. Volgens Driessen is dit dan ook het grootste zorgenkindje voor Ronald Koeman richting het WK.

De afgelopen wedstrijden rouleerde Koeman zijn rechtsbuiten. Waar Simons tegen Polen (1-1) op die plek speelde, was de rechtervleugel tegen Litouwen (2-3) voor Malen. Donderdag tegen Malta (0-4) kreeg Frimpong de kans zich op rechtsbuiten te laten zien, maar hij wist geen onuitwisbare indruk te maken. “Ligt dat aan Frimpong, ligt dat aan Dumfries (de rechtsback, red.) of ligt dat aan de tegenstander?”, vraagt Driessen zich af.

De journalist stelt dat Koeman hier wel een oplossing voor moet vinden in aanloop naar het WK. “Jarenlang had je Arjen Robben aan die kant, daar had je geen omkijken naar. Die zette je blind in de opstelling. Maar zo’n speler hebben we niet lopen”, zegt Driessen, die ziet dat Oranje op links juist wel veel goede buitenspelers heeft. “Dat is het zorgenkindje en dat is het eigenlijk al jaren.”

Driessen verwacht niet dat het probleem op rechtsbuiten in de nabije toekomst opgelost zal worden. “Je ziet niet iemand aankomen bij de jeugd of bij Jong Oranje waarvan je zegt dat hij over twee jaar geheid basisspeler is.” De verslaggever stelt dat zowel Malen als Simons liever vanaf links spelen. “Vanaf de rechterkant is het schaars en zo lang zal het zoeken blijven voor Koeman.”

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Reacties

Arena
1.139 Reacties
60 Dagen lid
2.618 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alleen de rechtsbuitenpositie? Als je zo'n moeite hebt met een land als Malta heb je wel meer problemen dan alleen de rechtsbuitenpositie. Kom op zeg, het was niet om aan te zien, zo slecht. De posities zijn het grootste probleem helemaal niet, wat mij betreft. Het gaat om basale zaken als inzet, snelheid, druk zetten, voetballen met de juiste mentaliteit. Een hecht team zijn, alles voor elkaar over hebben in plaats van individueel bezig zijn en van gekkigheid (gebrekkigheid?) maar tikkie terug spelen naar de verdediging. Ik ben het niet altijd eens met Koeman's beslissingen, laat staan dat ik hem een goede bondscoach vind, maar hij heeft in eerste instantie te maken met een spelersgroep die volslagen ongemotiveerd op dat veld rondloopt. Ze doen maar wat. Ik las bij de NOS dat Koeman en van Dijk tevreden waren. Ja dan weet je toch eigenlijk genoeg, als dat je instelling is.

VARcheck
57 Reacties
105 Dagen lid
21 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena 100% This !

Ferrari412T2
73 Reacties
746 Dagen lid
415 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tja, ik vind de positie van de trainer ook nogal iets. Koeman is naar mijn mening een slechte trainer en er moet echt iemand anders voor de groep komen te staan. Ik wil Emegha wel eens zien in de spit in plaats van Depay! Koeman zijn beslissingen begrijp ik vaak niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
