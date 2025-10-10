Het Nederlands elftal heeft op dit moment geen goede rechtsbuiten, zo stelt Valentijn Driessen in Kick-off. Recent speelden , en op die positie, maar zij zijn allen geen echte rechtsbuitens. Volgens Driessen is dit dan ook het grootste zorgenkindje voor Ronald Koeman richting het WK.

De afgelopen wedstrijden rouleerde Koeman zijn rechtsbuiten. Waar Simons tegen Polen (1-1) op die plek speelde, was de rechtervleugel tegen Litouwen (2-3) voor Malen. Donderdag tegen Malta (0-4) kreeg Frimpong de kans zich op rechtsbuiten te laten zien, maar hij wist geen onuitwisbare indruk te maken. “Ligt dat aan Frimpong, ligt dat aan Dumfries (de rechtsback, red.) of ligt dat aan de tegenstander?”, vraagt Driessen zich af.

Artikel gaat verder onder video

De journalist stelt dat Koeman hier wel een oplossing voor moet vinden in aanloop naar het WK. “Jarenlang had je Arjen Robben aan die kant, daar had je geen omkijken naar. Die zette je blind in de opstelling. Maar zo’n speler hebben we niet lopen”, zegt Driessen, die ziet dat Oranje op links juist wel veel goede buitenspelers heeft. “Dat is het zorgenkindje en dat is het eigenlijk al jaren.”

Driessen verwacht niet dat het probleem op rechtsbuiten in de nabije toekomst opgelost zal worden. “Je ziet niet iemand aankomen bij de jeugd of bij Jong Oranje waarvan je zegt dat hij over twee jaar geheid basisspeler is.” De verslaggever stelt dat zowel Malen als Simons liever vanaf links spelen. “Vanaf de rechterkant is het schaars en zo lang zal het zoeken blijven voor Koeman.”

❗ Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.