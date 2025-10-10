Memphis Depay dankt Brecht Kramer na 'paspoort-gate'

heeft na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta (0-4) zijn dankwoord uitgesproken richting Brecht Kramer, de teammanager van het Nederlands elftal. De spits van Oranje looft haar om het feit dat ze altijd bereikbaar is en hem goed heeft geholpen.

Memphis baarde deze week opzien door te laat te verschijnen op het trainingskamp van het Nederlands elftal. Het paspoort van de Corinthians-spits zou gestolen zijn, waardoor hij niet de vlucht vanuit Brazilië naar Amsterdam kon pakken. Uiteindelijk was Memphis gewoon op tijd voor het uitduel met Malta, waarin hij zelf de 0-4 voor zijn rekening nam op aangeven van Denzel Dumfries.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd blikte de spits terug op de 'paspoort-gate'. ESPN-verslaggever Pascal Kamperman vroeg Memphis of de weg naar Oranje deze week voor hem net zo hobbelig verliep als dat het veld in Malta was. "Daar was ik niet zo blij mee", stelt de 31-jarige topscorer aller tijden van het Nederlands elftal voor de camera van ESPN. "Helaas. De wereld is niet over, maar je wilt niet te laat komen bij het Nederlands elftal. Daar heb je wel een soort stress, een gevoel, dat niet lekker zit."

Kamperman geeft vervolgens aan dat Memphis niet even iemand kon bellen, vanwege het tijdsverschil. "Er waren nog wel mensen wakker", aldus de goaltjesdief. "Brecht, de teammanager, die is eigenlijk 24/7 bereikbaar. Dus een dik compliment naar haar. Dat doet ze altijd heel goed. Maar dit is niet hoe je het plant", bekent hij.

"Ik speelde op zaterdag, dus ik dacht van: lekker dan kom ik op tijd aan bij het Nederlands elftal. De laatste paar keren heb ik op zondag gespeeld. Dus ik heb een enorme effort moeten leveren om de eerste training bij te wonen, zodat de media daar niks over vindt of schrijft. Dan moet je de avondvlucht, want er is maar een vlucht

Memphis heeft nu noodpaspoort

Memphis heeft geen idee waar zijn paspoort nu is. "Nee, dat is weg , verduidelijkt de aanvaller. "Er zijn maar een paar plekken waar ik 'm altijd heb, en daar lag-ie niet. Ik heb nu een noodpaspoort voor de terugvlucht. Het was een hoop gedoe en kostte extra energie. Maar goed, het is me altijd waard om me te melden. De KNVB heeft mij daarin ook geholpen. Dus daar ben ik wel blij mee", besluit Memphis.