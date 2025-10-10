Van Hooijdonk hekelt onduidelijkheid over penalty-afspraken bij Oranje

Pierre van Hooijdonk vindt het onbegrijpelijk dat er bij het Nederlands elftal geen afspraken zijn gemaakt over het nemen van strafschoppen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman kreeg tegen Malta twee strafschoppen, maar het was onduidelijk wie ze moest nemen.

Het Nederlands elftal boekte donderdagavond een zeer plichtmatige zege (0-4) op bezoek bij Malta. Vooral voor rust haalde Nederland een zeer bedenkelijk niveau. Door een benutte strafschop van Cody Gakpo stond er weliswaar een 0-1 voorsprong op het bord, maar Malta - dat in juni nog met 8-0 klop had gekregen in de Euroborg - kreeg verrassend veel mogelijkheden om iets terug te doen. Vlak na rust scoorde Gakpo nogmaals vanaf de stip en strafte Tijjani Reijnders knullig uitverdedigen af, waarna invaller Memphis Depay diep in blessuretijd met een prima kopbal voor het slotakkoord zorgde: 0-4.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop liet Gakpo, die beide penalty's nam, weten dat er geen afspraken waren gemaakt over wie de strafschoppen zou nemen. "Volgens mij wist niemand wat de afspraak was met penalty’s vandaag. Het was tussen mij en Wout (Weghorst, red.). Iedereen kent Wout. Hij wil ook gewoon scoren, maar ik wilde de verantwoordelijkheid op me nemen", aldus de linksbuiten. Ook Weghorst werd gevraagd naar de strafschoppen. "Ik wilde hem graag nemen, maar Gakpo ook. We zijn twee spelers die een penalty kunnen nemen. Hij nam hem en ja goed, hij ging erin”, reageerde de Ajax-spits tegenover de NOS.

Van Hooijdonk vindt het te zot voor woorden dat er onduidelijkheid was over het nemen van de strafschoppen. "Ik vind het echt heel erg bijzonder dat de afspraken op het allerhoogste niveau niet duidelijk zijn. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Dat is voor mij het eerste en makkelijkste wat je als bondscoach op papier kan zetten. Daar zal iedereen zich, helemaal bij het Nederlands elftal, normaal gesproken aan houden", reageert hij fel.

Collega-analist Rafael van der Vaart vermoedt dat de vork anders in de steel zit. "Ik denk dat ze gezegd hebben: jullie twee nemen ze, kijk maar wie het best in de wedstrijd zit", reageert de oud-voetballer. "Dan heb je al gedoe: wanneer zit iemand goed in de wedstrijd? Een spits heeft het vaak nodig als hij niet in de wedstrijd zit. Gakpo neemt ze volgens mij altijd als Memphis niet speelt. Ik dacht van: nou, dat is wel duidelijk dan. Blijkbaar toch niet. Het is niet belangrijk, maar wel bijzonder", besluit Van der Vaart.