Van Hooijdonk hard voor Oranje: 'Ik vond er geen ruk aan, een vreselijke wedstrijd'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk hebben zich donderdagavond bepaald niet vermaakt bij de wedstrijd tussen Malta en Nederland. Ondanks de 0-4 zege voor de ploeg van Ronald Koeman misten de twee oud-internationals de scherpte die, zeker na de benauwde zege op Litouwen in september, verwacht mocht worden van Oranje.

Vooral voor rust haalde Nederland een zeer bedenkelijk niveau. Door een benutte strafschop van Cody Gakpo stond er weliswaar een 0-1 voorsprong op het bord, maar Malta - dat in juni nog met 8-0 klop had gekregen in de Euroborg - kreeg verrassend veel mogelijkheden om iets terug te doen. Vlak na rust scoorde Gakpo nogmaals vanaf de stip en strafte Tijjani Reijnders knullig uitverdedigen af, waarna invaller Memphis Depay diep in blessuretijd met een prima kopbal voor het slotakkoord zorgde: 0-4.

Artikel gaat verder onder video

In de nabeschouwing bij de NOS stelt Van Hooijdonk dat de wedstrijd de fraaie treffer van Memphis niet eens verdiende. "We kunnen praten over 'het resultaat is goed, we hebben gewonnen, het doelsaldo is prima, er bestaan geen kleintjes meer'... maar ik vond er geen ruk aan. Echt, ik vond het een vreselijke wedstrijd waarin we aanvallend helemaal niet goed waren. Er is veel te weinig gebeurd tegen een dreumes", aldus Pi-Air.

"Zij kregen ook wel wat kansen om zeker twee goals te maken", haakt Van der Vaart in. "Nee, het was gewoon een hele slechte wedstrijd. En om terug te komen op wat Virgil van Dijk zei: dit zijn klotewedstrijden, die moet je winnen. Maar je moet wel een beetje het tempo hooghouden, hier kon iedereen in mee. Het veld heb je liever goed, maar het gaat om de intentie. Het was gewoon heel langzaam, stroperig. Dan speel je ze eigenlijk nooit uit elkaar."

"Je hebt klotewedstrijden, die kan je slecht spelen", vult Van Hooijdonk aan. "Het leeft iets minder dan wanneer je in Bernabéu moet spelen. Maar desalniettemin... ook na de wedstrijd in Litouwen, die neem ik ook mee. Dit was een ideale gelegenheid om die vieze smaak weg te spoelen. Dan kom je zó snel voor..." Van der Vaart interrumpeert: "Dat vind ik zo gek. Je begint goed! Dit kan alleen maar misgaan als die bal er niet in gaat en het duurt en het duurt. Maar je komt voor, dan moet je natuurlijk meteen 2-0 en 3-0 maken. Als het dán 4-0 wordt, dan zeg je: nu mag het gas terug."

Presentator Henry Schut vraagt vervolgens waarom er toch vaak 'hetzelfde soort verhaal' klinkt na interlands als die in Malta. "Je moet het op kunnen brengen om kort te zitten en scherp te dekken, om af te jagen met honderd procent intensiteit", reageert Van Hooijdonk. "Of dat puur mentaliteit is? Het is best menselijk dat je toch denkt: we spelen tegen een tegenstander die niet zo goed is, die gaan de bal wel een keer aan ons geven. Dat duurde soms veel te lang, want Malta kwam er een aantal keren met goed voetbal doorheen. Maar dat was goed voetbal omdat het Nederlands elftal er niet goed op zat."

Van der Vaart brengt daarna nog wel wat nuance in het verhaal. "Natuurlijk snap ik die spelers wel. Wij zitten in een andere rol, maar als wij vroeger slecht speelden dan zaten de analisten ook te zeiken en vond ik 'ons' ook klootzakken. Zo werkt het gewoon en dat is prima. Maar: het was inderdaad niet om aan te gluren."