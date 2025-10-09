Live voetbal 10

Wout Weghorst plaatst hand theatraal op het hart bij Wilhelmus

Wout Weghorst
Foto: © Imago
Demen Bülbül
9 oktober 2025, 20:55

Wout Weghorst wist donderdagavond reeds voor de aftrap van Malta - Nederland alle aandacht op zich te vestigen. De spits deed bij het Wilhelmus iets unieks.

Weghorst krijgt donderdag in de punt van de aanval het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. De aanvaller van Ajax krijgt de voorkeur boven onder anderen Donyell Malen.

Bij het afspelen van het Wilhelmus stonden alle basisspelers schouder aan schouder. Weghorst deed als enige iets anders: hij plaatste zijn rechterhand op het hart.

peterdejong1983
Wat is daar uniek aan? Vroeger deden ze niet anders. Werd ons op de basisschool.zelfs zo geleerd.

Wat is daar uniek aan? Vroeger deden ze niet anders. Werd ons op de basisschool.zelfs zo geleerd.

