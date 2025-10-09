wist donderdagavond reeds voor de aftrap van Malta - Nederland alle aandacht op zich te vestigen. De spits deed bij het Wilhelmus iets unieks.

Weghorst krijgt donderdag in de punt van de aanval het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. De aanvaller van Ajax krijgt de voorkeur boven onder anderen Donyell Malen.

Bij het afspelen van het Wilhelmus stonden alle basisspelers schouder aan schouder. Weghorst deed als enige iets anders: hij plaatste zijn rechterhand op het hart.