LIVE WK-kwalificatie | Oranje met Weghorst in de spits tegen Malta

Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
9 oktober 2025, 18:30   Bijgewerkt: 19:23

Het Nederlands elftal speelt vanavond een uitwedstrijd tegen Malta in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in het National Stadium in Valletta en gaat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman op zoek naar een nieuwe overwinning. In juni maakte Oranje er in de Euroborg in Groningen maar liefst acht tegen Malta, wordt het nu weer een makkelijke avond of wordt de lijn van het uitduel bij Litouwen (2-3 winst) van september doorgetrokken? In dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Malta - Nederland.

26m geleden

19:19

Opstelling Oranje: Weghorst in de spits

De opstelling van Oranje is bekend! Bondscoach Ronald Koeman kiest voor Wout Weghorst als vervanger van Memphis Depay in de punt van de aanval. Verder opvallend: Micky van de Ven krijgt als linksback de voorkeur boven Nathan Aké, terwijl Jurriën Timber naast Virgil van Dijk in het centrum van de verdediging staat. 

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Frimpong, Weghorst, Gakpo.

1u geleden

18:39

Oranjefans vieren feest op Malta

Een flink aantal Oranjesupporters is afgereisd naar Malta. In de straten bouwen ze voorafgaand aan de wedstrijd al een mooi feestje. Uiteraard mag ook het Links Rechts van Snollebollekes niet ontbreken. 

1u geleden

18:37

Eerdere ontmoeting in Groningen

Oranje speelde in juni de heenwedstrijd tegen Malta. In de Groningse Euroborg eindigde het treffen in 8-0. Voor Memphis Depay was het een feestavond, omdat hij met twee treffers Robin van Persie evenaarde op de lijst met topscorers aller tijden. In de vorige interlandperiode wist de spits de eerste plaats op de lijst definitief over te nemen.

Nederland heeft met 8-0 gewonnen van Malta. Memphis Depay evenaarde Robin van Persie als topscorer aller tijden.

1u geleden

18:35

Oranje voert groep G aan

Oranje reist als koploper van groep G af naar Malta. De ploeg van Koeman wist in de eerste vier wedstrijden tien punten te verzamelen. Polen heeft net zo veel punten, maar een wedstrijd meer gespeeld en een minder doelsaldo. De tegenstander van vanavond staat met twee punten uit vijf duels op de laatste plaats in de groep.

1u geleden

18:32

Welkom!

Goedenavond en welkom in ons liveblog voor het WK-kwalificatieduel tussen Malta en Nederland. Het duel in Ta' Qali gaat om 20.45 uur van start.

Malta - Nederland

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

