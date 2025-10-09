LIVE WK-kwalificatie | Oranje met Weghorst in de spits tegen Malta

Het Nederlands elftal speelt vanavond een uitwedstrijd tegen Malta in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in het National Stadium in Valletta en gaat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman op zoek naar een nieuwe overwinning. In juni maakte Oranje er in de Euroborg in Groningen maar liefst acht tegen Malta, wordt het nu weer een makkelijke avond of wordt de lijn van het uitduel bij Litouwen (2-3 winst) van september doorgetrokken? In dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Malta - Nederland.