Oranje na matige eerste helft alsnog ruim langs Malta: 0-4

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond een 0-4 uitzege op Malta geboekt in de strijd om een ticket voor het WK van 2026. Na een matige eerste helft, waarin Oranje vanaf de stip op voorsprong kwam, werd het duel door twee goals in de eerste tien minuten van het tweede bedrijf in het slot gegooid door de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Met twee goals én een assist was weer eens de grote man aan Oranje-zijde.

Koeman voerde ten opzichte van de vorige interland, de benauwde 2-3 zege op Litouwen, zes wijzigingen door in zijn opstelling. Jurriën Timber, bij zijn club Arsenal veelal gebruikt als back, stond ten koste van Stefan de Vrij naast aanvoerder Virgil van Dijk in het centrum van de verdediging. Nathan Aké stond de linksbackpositie af aan Micky van de Ven, terwijl Jeremie Frimpong de rechtsbuitenpositie overnam van Donyell Malen. Die werd op zijn beurt door velen in de spits verwacht omdat Memphis Depay niet speelde, maar op die positie opteerde Koeman voor Wout Weghorst. Voorts keerde Frenkie de Jong terug in het elftal ten koste van Jerdy Schouten en stond Ryan Gravenberch op de plek van Quinten Timber, die zich geblesseerd afmeldde.

Oranje ontsnapte al na drie minuten spelen aan een achterstand, toen Virgil van Dijk zonder te kijken terugspeelde op doelman Bart Verbruggen. Joseph Mbong kon de pass onderscheppen, maar mede doordat Verbruggen zijn doel goed verkleinde schoot de aanvaller voorlangs. Ietwat wakker geschud kwam Oranje daarna wel iets beter in het spel, maar echt gevaarlijk was het elftal van Koeman nog niet geweest toen scheidsrechter Duje Strukan na tien minuten spelen een penalty toekende na een overtreding op Ryan Gravenberch. Dat Weghorst de bal een seconde later in het doel schoot deed er niet meer toe. Cody Gakpo zette zich achter het buitenkansje, doelman Henry Bonello lag wel in de goede hoek maar kon er niet bij: 0-1.

Enkele minuten later raakte diezelfde Gakpo met een mooi schot in de verre hoek de paal naast Bonello, maar daarna zakte Nederland terug naar een bij tijd en wijle bedenkelijk niveau. Malta loerde op de tegenstoot en kwam er een paar keer aardig gevaarlijk uit, maar de thuisploeg kon Verbruggen niet echt verontrusten. Op slag van rust leek Nederland opnieuw een penalty te gaan krijgen toen Strukan naar de stip wees nadat Weghorst van dichtbij tegen de arm van Kurt Shaw had geschoten. De VAR riep de arbiter echter naar het scherm, na lang bestuderen van de beelden trok de Kroaat zijn beslissing uiteindelijk terug. Daardoor gingen beide ploegen met een 0-1 tussenstand in Nederlands voordeel aan de thee.

Mocht Malta hoop gepeurd hebben uit de eerste helft, dan kon die een kwartier na rust wel de prullenbak in. Bij de eerste de beste Oranje-aanval wees Strupan namelijk opnieuw naar de stip, omdat Weghorst onderuit werd getrokken door zijn bewaker Enrico Pepe. Gakpo ontfermde zich weer over de strafschop en koos dezelfde hoek als bij zijn eerste poging. Bonello gokte nu juist op de andere en dus was de 0-2 een feit. De Liverpool-aanvaller dacht daarna een hattrick te maken, maar vanwege buitenspel ging daar een streep door. De daardoor gegeven vrije trap belandde bij de keeper van Malta, die de bal onder druk van meerdere Nederlanders in paniek in de voeten van Gakpo schoof. Die behield het overzicht en legde breed op Tijjani Reijnders, die vervolgens beheerst het lege doel vond: 0-3.

Koeman voerde daarna een driedubbele wissel door: Justin Kluivert, Malen en Memphis mochten invallen als vervangers van Frenkie de Jong, Frimpong en Weghorst. Later kwamen ook Quilindschy Hartman (voor Van de Ven) en Xavi Simons (voor Gakpo) nog binnen de lijnen. Memphis kopte in blessuretijd, op aangeven van Dumfries, de 0-4 eindstand tegen de touwen.