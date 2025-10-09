Live voetbal 3

Van der Vaart ergert zich flink aan dribbelende Oranje-spelers tegen compact Malta

Rafael van der Vaart
Foto: © NOS
Niels Hassfeld
9 oktober 2025, 22:01

Rafael van der Vaart ergert zich aan het feit dat de spelers van het Nederlands elftal allemaal gaan dribbelen als ze de bal krijgen tegen Malta. Volgens de oud-international werkt dit niet, omdat het thuisland erg compact speelt. Van der Vaart is ervan overtuigd dat Nederland met 0-8 zou winnen als iedereen de bal maar twee keer mag raken.

Nederland stond na een moeizame eerste helft met 0-1 voor op bezoek bij Malta. De gastheren waren gedurende het eerste bedrijf niet heel dreigend, maar ook de ploeg van Ronald Koeman wist aanvallend niet zo veel te brengen. Dat heeft volgens Van der Vaart een duidelijke reden, zo stelt hij in de rustanalyse van de NOS.

“Wat me heel erg opvalt, en dat doen ze tegenwoordig allemaal hoor, is dat ze allemaal dribbelen met de bal. Allemáál dribbelen”, begint de oud-middenvelder. Dat heeft tegen Malta juist geen zin, zegt Van der Vaart. “Een tegenstander die zo compact speelt, blijft voor je neus staan en dan komt die dribbel nergens. Wat is dit?”

Pierre van Hooijdonk zag dat zelfs Wout Weghorst met de bal op avontuur ging. “Hij moet zeker niet gaan dribbelen, want dat is zijn kwaliteit niet”, is de voormalig spits streng. Van der Vaart denkt dat Koeman een strenge ingreep moet doen. “Als hij zegt dat iedereen verplicht maar twee keer mag raken, win je met 8-0. Maar iedereen wil dribbelen en iets speciaals doen. Dat is gewoon heel dom.

2 keer raken? Kom op Raf. 1 keer raken moet de norm zijn.

2 keer raken? Kom op Raf. 1 keer raken moet de norm zijn.

