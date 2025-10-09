Live voetbal 10

Van Dijk komt na twee minuten tegen Malta heel goed weg na beroerde terugspeelbal

Malta - Nederland
Foto: © NOS
Niels Hassfeld
9 oktober 2025, 21:01

Virgil van Dijk is donderdag tegen Malta heel goed weggekomen na een foute terugspeelbal. De aanvoerder van Oranje schoof de bal zomaar in de voeten van Joseph Mbong, die daardoor oog in oog stond met Bart Verbruggen. De aanvaller van Malta wist de kans niet te benutten.

Nederland was donderdag vroeg in de wedstrijd heel dicht bij een achterstand tegen Malta. Na twee minuten had Van Dijk de bal op eigen helft in bezit. Dicht bij de zijlijn werd de captain van Oranje onder druk gezet door Irvin Cardona, waarna hij besloot de bal terug te spelen op Verbruggen.

Van Dijk zag daarbij Mbong over het hoofd en gaf de bal ook niet zuiver op Verbruggen. Daardoor kreeg de aanvaller van Malta de bal zo in de voeten geschoven. De buitenspeler draaide zich vervolgens richting de goal en probeerde het leer om Verbruggen heen te krullen. Daar slaagde hij echter niet in, waardoor Oranje en Van Dijk heel goed wegkwamen.

ERIMIR
Van Dijk trekt de vorm van Liverpool door naar Oranje.

Van Dijk trekt de vorm van Liverpool door naar Oranje.

Malta - Nederland

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
7
0
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

