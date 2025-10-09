is donderdag tegen Malta heel goed weggekomen na een foute terugspeelbal. De aanvoerder van Oranje schoof de bal zomaar in de voeten van Joseph Mbong, die daardoor oog in oog stond met Bart Verbruggen. De aanvaller van Malta wist de kans niet te benutten.

Volg Malta - Nederland in ons liveblog!

Nederland was donderdag vroeg in de wedstrijd heel dicht bij een achterstand tegen Malta. Na twee minuten had Van Dijk de bal op eigen helft in bezit. Dicht bij de zijlijn werd de captain van Oranje onder druk gezet door Irvin Cardona, waarna hij besloot de bal terug te spelen op Verbruggen.

Artikel gaat verder onder video

Van Dijk zag daarbij Mbong over het hoofd en gaf de bal ook niet zuiver op Verbruggen. Daardoor kreeg de aanvaller van Malta de bal zo in de voeten geschoven. De buitenspeler draaide zich vervolgens richting de goal en probeerde het leer om Verbruggen heen te krullen. Daar slaagde hij echter niet in, waardoor Oranje en Van Dijk heel goed wegkwamen.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!