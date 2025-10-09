Live voetbal 10

Pieter Zwart heeft weinig vertrouwen in tandem Dumfries - Frimpong tegen Malta

Ronald Koeman Malta Nederland
Foto: © Imago
0 reacties
Demen Bülbül
9 oktober 2025, 20:17

Bondscoach Ronald Koeman kiest zaterdagavond tijdens het EK-kwalificatieduel van Oranje met Malta (20.45 uur) voor Denzel Dumfries als rechtsback en Jeremie Frimpong als rechtsbuiten. Journalist Pieter Zwart heeft weinig vertrouwen in die tandem.

Volg Malta - Nederland live in ons liveblog!

Zwart schreef in juni na het WK-kwalificatieduel van Oranje met Finland een uitgebreide analyse over de tandem Dumfries - Frimpong. De hoofdredacteur van Voetbal International concludeerde toen dat de twee rechtervleugelspelers niet complementair aan elkaar zijn en schreef daar op de website van zijn werkgever een kritische analyse over.

Artikel gaat verder onder video

Koeman opteerde in juni tegen Finland voor een rechterzijde met zowel Dumfries als Frimpong. Dumfries was rechtsback, terwijl Frimpong de rechtsbuitenpositie invulde. Zwart vond het geen geslaagd experiment, ondanks de 0-2 overwinning die het Nederlands elftal boekte en het feit dat Dumfries het tweede doelpunt maakte. De journalist stipte een aantal pijnpunten aan, maar vond vooral dat Frimpong en Dumfries ‘elkaar in de weg liepen’.

Koeman kiest nu tegen Malta opnieuw voor een rechterkant met zowel Dumfries als Frimpong. Zwart heeft weinig vertrouwen in die tandem. Hij schrijft vlak voor de aftrap op X: “Vrees dat het koppeltje Dumfries - Frimpong elkaar weer in de weg gaat lopen”, en linkt naar zijn analyse van afgelopen juni.

De volledige opstelling van Oranje tegen Malta: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Frimpong, Weghorst, Gakpo.

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman moest training Oranje overslaan: 'Had te maken met mijn vrouw'

Ronald Koeman moest training Oranje overslaan: 'Had te maken met mijn vrouw'

  • Gisteren, 21:22
  • Gisteren, 21:22
Arsenal-verdediger Jurrien Timber

Column: het gebrek aan respect van Ronald Koeman voor Jurriën Timber

  • Gisteren, 16:55
  • Gisteren, 16:55
Memphis en Dumfries Litouwen - Nederland

Aankomstfoto Memphis gaat viraal: Brazilianen wijzen naar filmsterren

  • Gisteren, 12:43
  • Gisteren, 12:43
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel