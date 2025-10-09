Bondscoach Ronald Koeman kiest zaterdagavond tijdens het EK-kwalificatieduel van Oranje met Malta (20.45 uur) voor als rechtsback en Jeremie Frimpong als rechtsbuiten. Journalist Pieter Zwart heeft weinig vertrouwen in die tandem.

Zwart schreef in juni na het WK-kwalificatieduel van Oranje met Finland een uitgebreide analyse over de tandem Dumfries - Frimpong. De hoofdredacteur van Voetbal International concludeerde toen dat de twee rechtervleugelspelers niet complementair aan elkaar zijn en schreef daar op de website van zijn werkgever een kritische analyse over.

Koeman opteerde in juni tegen Finland voor een rechterzijde met zowel Dumfries als Frimpong. Dumfries was rechtsback, terwijl Frimpong de rechtsbuitenpositie invulde. Zwart vond het geen geslaagd experiment, ondanks de 0-2 overwinning die het Nederlands elftal boekte en het feit dat Dumfries het tweede doelpunt maakte. De journalist stipte een aantal pijnpunten aan, maar vond vooral dat Frimpong en Dumfries ‘elkaar in de weg liepen’.

Koeman kiest nu tegen Malta opnieuw voor een rechterkant met zowel Dumfries als Frimpong. Zwart heeft weinig vertrouwen in die tandem. Hij schrijft vlak voor de aftrap op X: “Vrees dat het koppeltje Dumfries - Frimpong elkaar weer in de weg gaat lopen”, en linkt naar zijn analyse van afgelopen juni.

De volledige opstelling van Oranje tegen Malta: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Frimpong, Weghorst, Gakpo.