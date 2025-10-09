Meerdink vermoedelijk maanden uit de roulatie, Martens: 'Dit is heel slecht nieuws'

is naar verwachting meerdere maanden uitgeschakeld door de blessure die hij eerder deze week opliep op het trainingsveld van het Nederlands elftal. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad althans op basis van uitspraken van Maarten Martens, de trainer van Meerdink bij AZ.

De 22-jarige Meerdink werd deze interlandperiode voor het eerst door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor het 'grote' Oranje. Van een debuut tegen Malta (vanavond) of Finland (zondag) komt het echter niet: dinsdagmiddag maakte de KNVB bekend dat de spits het trainingskamp van Oranje met een blessure had moeten verlaten. Koeman besloot geen vervanger op te roepen.

Twee dagen later schrijft het Noordhollands Dagblad dat Meerdink 'vrijwel zeker enkele maanden uit de roulatie zal zijn' door de lieskwetsuur die hij dinsdag opliep. "Hij heeft onderzoek gehad en we zullen hem echt een hele tijd kwijt zijn. Da’s niet een kwestie van enkele wedstrijden. Dit is heel slecht nieuws, ja", zegt Martens tegen de regionale krant.

Het nieuws over Meerdink wordt donderdagavond besproken bij ESPN tijdens de voorbeschouwing op Malta - Nederland. "Dat is voor AZ wel slecht", reageert Hans Kraay junior. "Die andere spits is ook nog niet fit", doelt de analist op Troy Parrott, die overigens al wel weer bij de selectie zit en deze interlandperiode ook is afgereisd naar de nationale ploeg van Ierland. Kraay schat in dat een scheurtje in de lies Meerdink op minstens vier tot zes weken herstel komt te staan.

Voor Meerdink kan de blessure weleens een heel vervelend staartje krijgen, zo vermoedt Pascal Kamperman op zijn beurt. "Emanuel Emegha was nu geblesseerd. Als Meerdink minstens vier tot zes weken dan gaat de volgende interlandperiode dus ook aan zijn neus voorbij. Dan moet je misschien wel de conclusie trekken dat het WK voor Meerdink dus ook geen optie is, als Emegha er de volgende periode wel bij kan zijn en dan indruk maakt."